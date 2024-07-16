Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak

MASALAH penipisan rambut, nyatanya memang bukan dialami oleh wanita. Akan tetapi juga menjadi masalah familiar kaum pria, tak terkecuali Desta Mahendra alias Desta.

Bahkan, presenter kocak ini diketahui baru saja menjalani transplantasi rambut di klinik kecantikan milik musisi, Tompi. Transplantasi rambut tersebut, dilakoni Desta, karena dirinya mengalami pitak rambut sebagai akibat kerontokan.

Melalui akun media sosial pribadinya, Desta membagikan penampilan terbaru setelah selesai tanam rambut kepala. Ia menunjukkan bagian area dahinya yang kini tak lagi pitak kosong. karena sudah ditanami rambut.

Foto: Instagram @desta80s

“Kok gak sakit sama sekali yah,” tulis Desta dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @desta80s, pada Selasa (16/7/2024)

Desta membagikan kolase foto sebelum melakukan tindakan tanam rambut. Nampak pitak di bagian depan sangat terlihat. Meski sudah ditutupi dengan rambutnya, pitak tersebut masih terlihat.

Akhirnya, ayah tiga anak ini pun memutuskan untuk melakukan tanam rambut. Tanam tambut tersebut dilakukan di area dahi. Bahkan mantan suami Natasha Rizki tersebut, tak hanya melakukan tanam rambut di kepala saja, tapi juga di janggut jambang di area wajahnya.

(Rizky Pradita Ananda)