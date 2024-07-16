Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kalian Merasa Ribet Pakai Eyeliner? Yuk Ikuti Challenge Yang Satu Ini!

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:11 WIB
Kalian Merasa Ribet Pakai Eyeliner? Yuk Ikuti Challenge Yang Satu Ini!
Kalian Merasa Ribet Pakai Eyeliner, Yuk Ikuti Challenge Yang Satu Ini! (Foto: Dok Soulyu)
Siapa yang relate kalau lagi makeup untuk ke kantor atau hangout, eyeliner sangat sulit diaplikasikan dengan rapi? Banyak perempuan sering merasa ribet ketika lagi makeup, apalagi memakai eyeliner sampai harus dihapus dan diaplikasikan ulang berkali-kali.

Maka dari itu Soulyu membuat kampanye "Eyeliner Satu Detik" atau #OneSecondPrecision yang hadir sebagai solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, kalian bisa mendapatkan hasil eyeliner yang sempurna hanya dalam satu detik!

Eyeliner ini menawarkan aplikator yang tipis, sangat presisi, dan formula yang tahan lama hingga 24 jam. Tidak hanya itu, kampanye #OneSecondPrecision mengajak semua para perempuan untuk mencoba dan membuktikan sendiri bahwa mendapatkan tampilan eyeliner yang sempurna cukup memerlukan satu detik saja. 

Dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, tidak ada alasan lagi untuk merasa kesulitan saat mengaplikasikan eyeliner. Cukup dengan sekali coret saja, kalian bisa mendapatkan tampilan eyeliner yang sempurna dan tahan lama hingga 24 jam. 

Yuk, ikutin #OneSecondPrecision challenge dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner dan buktikan bahwa mendapatkan tampilan mata yang sempurna bisa dilakukan dalam satu detik saja!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
