HOME WOMEN BEAUTY

Keseruan Campaign Eyeliner Satu Detik di CFD

Selasa, 16 Juli 2024 |11:04 WIB
Keseruan Campaign Eyeliner Satu Detik di CFD
Keseruan Campaign Eyeliner Satu Detik di CFD (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

Sudah bukan hal yang asing lagi kalau cewek bersiap-siap mau ke kantor atau hangout, makeupnya pasti lama. Apalagi memakai eyeliner, sering kali menjadi bagian yang paling ribet dan memakan banyak waktu.

Namun, kini ada solusi praktis dan cepat yang dapat membuat proses berdandan menjadi lebih menyenangkan dan efisien. Soulyu, dengan kampanye #OneSecondPrecision, membuktikan bahwa dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, kalian bisa mendapatkan hasil eyeliner yang sempurna hanya dalam satu detik!

Kampanye #OneSecondPrecision bertujuan untuk mengubah cara proses pengaplikasian eyeliner. Pada acara Car Free Day (CFD) yang berlangsung pada hari Minggu, 14 Juli 2024, Soulyu mengadakan tantangan seru yang melibatkan lebih dari 100 orang peserta untuk membuktikan pratktisnya Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner.

Hasilnya? Banyak peserta yang sukses dalam mengaplikasikan eyeliner dengan rapi hanya dalam satu detik!

Acara di CFD ini menjadi saksi betapa praktisnya menggunakan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner. Para peserta, baik yang pemula maupun yang sudah ahli dalam makeup, dengan mudah mereka mengaplikasikan eyeliner ini hanya dalam hitungan detik. Keseruan dan antusiasme para peserta membuat kampanye #OneSecondPrecision ini menjadi ramai.

Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba challenge #OneSecondPrecision dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, kalian bisa cek produknya di e-commerce kesayangan kalian karena Soulyu lagi ada diskon up to 55% hanya dalam waktu yang terbatas! Yuk, jangan sampai ketinggalan promonya! 

Jangan lupa follow Instagram @soulyubeauty untuk informasi lokasi kampanye selanjutnya!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
