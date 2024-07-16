Mengenal Kanker Otak yang Diderita Shannen Doherty, Begini Cara Penanganannya

BINTANG lawas Hollywood, Shannen Doherty meninggal dunia usai melawan kanker otak yang dideritanya. Shennen meninggal dunia di usia 53 tahun pada Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat.

Kanker otak sendiri merupakan penyakit kronis dan mematikan. Melansir Mayo Clinic, Senin (15/7/2024), kanker otak merupakan kondisi di mana ada tumor dan pertumbuhan sel-sel di dalam atau di dekat otak. Tumor tersebut biasanya berada di sekitar saraf, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, dan selaput yang menutupi permukaan otak.

Kanker otak dapat tumbuh dengan cepat. Sel kanker juga dapat menyerang dan menghancurkan jaringan otak. Dari data yang diperoleh Cancer Council, diperkirakan lebih dari 1.900 orang terdiagnosis kanker otak pada tahun 2023. Rata-rata usia saat terdiagnosis adalah 59 tahun.

Gejala Kanker Otak

Kanker otak sendiri memiliki gejala yang cukup umum yakni dimulai dari sakit kepala. Sakit kepala pada penderita kanker otak akan sering terjadi mulai dari intensitas ringan, parah, terus-menerus, atau datang dan pergi. Selain sakit kepala, gejala kanker otak juga bisa meliputi masalah kesehatan lainnya, seperti:

1. Kejang parah

2. Kelemahan atau kelumpuhan pada sebagian tubuh

3. Kehilangan keseimbangan

4. Mudah marah secara umum, mengantuk atau perubahan kepribadian

5. Mual dan muntah

6. Gangguan penglihatan, pendengaran

7. Masalah penciuman atau pengecapan

8. Penyebab kanker otak

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker otak antara lain:

1. Kondisi bawaan atau genetik tertentu

2. Orang yang terkena radiasi dosis sangat tinggi di kepala

3. Pengobatan untuk kanker otak

4. Kanker otak dapat diobati dengan pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi atau terapi steroid, atau kombinasi dari perawatan ini.

5. Beberapa tumor dapat diangkat seluruhnya melalui pembedahan (kraniotomi). Radioterapi pasca operasi meningkatkan kontrol lokal dan kelangsungan hidup.

6. Jika tumor tidak dapat diangkat, tujuan pengobatan adalah memperlambat pertumbuhan dan meringankan gejala dengan mengecilkan tumor dan pembengkakan di sekitarnya. Pilihan pengobatan termasuk terapi radiasi dengan atau tanpa temozolomide.