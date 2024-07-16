Suhu Dingin Landa Pulau Jawa, Dokter Minta Masyarakat Tidak Terbuai

PULAU Jawa sedang mengalami suhu dingin di tengah musim kemarau. Area pegunungan Dieng, Jawa Tengah, bahkan beberapa titik membeku. Kondisi tahunan ini perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Ya, orang-orang diimbau untuk tidak terlena, karena ada risiko penyakit di balik dinginnya Pulau Jawa di tengah musim kemarau ini.

Dijelaskan Pakar Kesehatan dr Dicky Budiman, cuaca mendadak dingin seperti yang terjadi di Jawa memiliki dampak kesehatan. Orangtua yang memiliki anak perlu mewaspadai situasi ini.

"Dampak kesehatan dari cuaca mendadak dingin di musim kemarau adalah peningkatan risiko gangguan pernapasan, seperti batuk dan pilek, terutama pada anak-anak dan lansia," kata dr Dicky pada MNC Portal, Selasa (16/7/2024).

Karena risiko itu, ada beberapa penyakit yang rentan dialami masyarakat dari semua kelompok usia.

"Beberapa penyakit yang mungkin muncul adalah influenza, bronkitis, atau bahkan exacerbasi penyakit paru kronis seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)," tutur dr Dicky.

Karena ada risiko penyakit tersebut, lantas apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Menurut dr Dicky, upaya paling mudah yang dapat dilakukan adalah memilih pakaian yang tepat.