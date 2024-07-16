Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Suhu Dingin Landa Pulau Jawa, Dokter Minta Masyarakat Tidak Terbuai

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |17:00 WIB
Suhu Dingin Landa Pulau Jawa, Dokter Minta Masyarakat Tidak Terbuai
Waspada suhu dingin di Pulau Jawa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PULAU Jawa sedang mengalami suhu dingin di tengah musim kemarau. Area pegunungan Dieng, Jawa Tengah, bahkan beberapa titik membeku. Kondisi tahunan ini perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Ya, orang-orang diimbau untuk tidak terlena, karena ada risiko penyakit di balik dinginnya Pulau Jawa di tengah musim kemarau ini.

Dijelaskan Pakar Kesehatan dr Dicky Budiman, cuaca mendadak dingin seperti yang terjadi di Jawa memiliki dampak kesehatan. Orangtua yang memiliki anak perlu mewaspadai situasi ini.

Suhu dingin

"Dampak kesehatan dari cuaca mendadak dingin di musim kemarau adalah peningkatan risiko gangguan pernapasan, seperti batuk dan pilek, terutama pada anak-anak dan lansia," kata dr Dicky pada MNC Portal, Selasa (16/7/2024).

Karena risiko itu, ada beberapa penyakit yang rentan dialami masyarakat dari semua kelompok usia.

"Beberapa penyakit yang mungkin muncul adalah influenza, bronkitis, atau bahkan exacerbasi penyakit paru kronis seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK)," tutur dr Dicky.

Karena ada risiko penyakit tersebut, lantas apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Menurut dr Dicky, upaya paling mudah yang dapat dilakukan adalah memilih pakaian yang tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement