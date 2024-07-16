Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Wanita Terkena Ringworm di Pusat Kebugaran, Ini Penyebabnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |01:00 WIB
Viral Wanita Terkena Ringworm di Pusat Kebugaran, Ini Penyebabnya
Infeksi ringworm pada kulit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini beredar cerita seorang wanita yang mengalami kejadian tak mengenakan saat berolahraga di tempat fitnes umum. Wanita tersebut terkena infeksi jamur pada kulit atau ringworm usai memggunakan alat-alat kebugaran di tempat itu.

Cerita itu viral usai diunggah akun TikTok wanita bernama Hanny, @hannyssi. Dia menceritakan mengalami ringworm di bagian siku usai melakukan gerakan plank di matras tempat berlatihnya.

“Ringworm di siku habis plank minjam matras gym,” tulis akun itu, dikutip Rabu (16/7/2024).

Hanny pun menunjukan kondisi sikunya yang mengalami ringworm. Terlihat jamur pada kulit tersebut berbentuk lingkarangan dengan sisi kemerahan. Hanny mengatakan kondisi ringworm itu dia alami setelah menggunakan matras dari tempat fitnes.

Infeksi ringworm

Matras tersebut pun sudah digunakan para pengunjung lainnya sehingga sangat berisiko menularkan bakteri.

“Gym dan tempat olahraga emang sekotor itu, karena kita gak tahu mereka bawa penyakit apa, habis ngapain. Apakah mereka sebersih kita kan kita gak tahu,” tutur Hanny.

Tak hanya di tempat fitnes, Hanny mengatakan dirinya juga sempat terkena ringworm di beberapa tempat olahraga lainnya seperti pilates dan yoga. Hanny pun mengimbau netizen untuk ekstra hati-hati dan lebih sadar akan kebersihan saat hendak berolahraga di tempat umum.

Halaman:
1 2
      
