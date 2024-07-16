Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vidi Aldiano Selesai Jalani Detox Pengobatan Kanker

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:13 WIB
Vidi Aldiano Selesai Jalani Detox Pengobatan Kanker
Vidi Aldiano jalani pengobatan di Thailand. (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

PENYANYI Vidi Aldiano baru saja menjalani pengobatan kanker yang dideritanya di Koh Samui, Thailand. Pengobatan detox ini dilakukan Vidi untuk membuang racun-racun pada tumbuhnya.

Momen bahagia ini dibagikan Vidi di Instagram, @vidialdiano. Pelantun Status Palsu ini mengunggah selfie dirinya usai melakukan detox di Negeri Gajah Putih ini.

“Selesai juga program cleansing di Koh Samui hari ini!,” tulis Vidi, Selasa (16/7/2024).

Tak sendirian, Vidi juga ditemani kedua orangtua dan sang istri tercinta, heila Dara. Terlihat pula Vidi lebih segar dan bersemangat usai menjalani terapi detox ini. Tak hanya itu, Vidi berharap perawatannya ini bisa membuahkan hasil yang baik. Dia juga selalu berusaha untuk melawan kanker yang dideritanya.

Vidi Aldiano

