HOME WOMEN HEALTH

Wanita Ini Kaget Video Operasi Payudara-nya Ditemukan di Internet

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |16:46 WIB
Wanita Ini Kaget Video Operasi Payudara-nya Ditemukan di Internet
Ilustrasi operasi (Foto: Freepik)
A
A
A

Seorang wanita dikejutkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan operasi payudara yang dijalaninya beredar di dunia maya. Nahasnya, video tersebut direkam secara diam-diam dan tersebar luas di internet.

Wanita itu diketahui bermarga Gao yang telah menjalani operasi pembesaran payudara di sebuah rumah sakit bedah kosmetik di provinsi Henan, China tengah, pada bulan Januari. Sekira lima bulan setelah operasi, video tersebut beredar luas.

Wanita Ini Kaget Video Operasi Payudara-nya Ditemukan di Internet 

Capture video Gao usai operasi payudara yang beredar di sosial media (Foto: QQ)

Tidak hanya Gao, ada beberapa wanita lainnya yang mengalami perekaman diam-diam serupa setelah menjalani operasi payudara. Rekaman itu memperlihatkan Gao pascaoperasi, diperban tebal dan masih dibius.

Video tersebut masih terlihat jelas identitas Gao, dan video ini telah mendapat perhatian dengan 28.000 like serta dibagikan sebanyak 39.000 kali.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Gao menghubungi rumah sakit berkali-kali untuk meminta penjelasan terkait rekaman ilegal tersebut. Dia pun sudah meminta kepada pengunggah video tersebut untuk segera menghapusnya.

Tidak hanya itu, Gao juga menuntut pihak rumah skit untuk meminta maaf kepada publik, dan membayar kompensasi kepadanya. Sementara itu, pihak rumah sakit tetap menolak permintaan dari Gao.

Mereka berdalih bahwa video tersebut diambil dan diunggah oleh pihak eksternal. Pihak rumah sakit juga berdalih bahwa semua rekaman pengawasan dimusnahkan setelah tiga bulan, jadi melacak siapa yang mengambil video itu tidak mungkin.

Telusuri berita women lainnya
