3 Camilan Jepang yang Banyak Disukai Orang Indonesia, Mana Favoritmu?

3 Makanan Jepang yang Jadi Favorit Orang Indonesia. (Foto: MNC)

ADA tiga camilan Jepang yang banyak disukai orang Indonesia akan dibahas selengkapnya di artikel ini. Apakah ada satu yang jadi favoritmu?

Camilan Jepang cukup populer di Indonesia, sebut saja taiyaki, takoyaki, dorayaki, cheesecake, gyoza, hingga berbagai jenis tempura. Semua itu punya rasa yang unik dan masih cocok dengan lidah orang Indonesia.

Tapi, kalau dari kelompok camilan yang digoreng, mana yang paling disukai orang Indonesia? Baca terus untuk mengetahui jawabannya.

Menurut Endyi selaku Operational Manager Ramen Yuk!, kalau bicara camilan yang digoreng, setidaknya ada tiga favoritnya orang Indonesia. Berikut ulasan selengkapnya:

Odeng Tempura

Camilan pertama yang disukai orang Indonesia adalah odeng tempura. Ini menjadi salah satu yang disukai karena keunikannya. Ya, odeng sendiri biasanya disajikan dengan cara rebusan panas di dalam panci. Kuah odeng yang sangat khas mampu menghangatkan perut dan memanjakan lidah.

Tapi, odeng tempura ternyata juga banyak disukai. Jadi, odeng dimasak dengan cara tempura yaitu dengan mencelupkan odeng ke adonan tepung terigu dan kuning telur yang diencerkan dengan air bersuhu dingin, lalu digoreng dengan minyak goreng yang banyak hingga berwarna kuning muda.

"Odeng tempura itu unik, biasanya kan dimakan sama kuah, kali ini jadi tempura dan ternyata banyak disukai," kata Endyi saat ditemui MNC Portal di Ramen Yuk! cabang Cipondoh, Tangerang.

Chicken Katsu

Ini sejatinya bukan termasuk camilan, tapi bagi orang Indonesia ternyata iya. Bahkan, chicken katsu masuk daftar camilan Jepang yang disukai orang Indonesia.

"Mungkin karena makan daging ayam, jadi banyak orang yang suka beli menu chicken katsu. Terlebih, menu itu harganya sama dengan camilan lain, jadi gak ngerasa rugi beli daging ayam dengan harga terjangkau," kata Endyi.