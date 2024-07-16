Masuk Indonesia Rasanya Berubah, Masyarakat Lebih Suka Varian Ramen Pedas

RESTORAN yang menyajikan menu ramen semakin menjamur di masyarakat. Bahkan, ramen kini sudah bisa dikonsumsi masyarakat kelas bawah karena harganya semakin terjangkau.

Ya, kalau bicara ramen, menu itu di beberapa orang identik dengan makanan mahal. Tapi, siapa sangka beberapa restoran berkreasi sedemikian rupa hingga bisa menciptakan ramen dengan harga murah.

Fenomena ini ternyata membuat tren ramen pun berubah di Indonesia. Jika sebelumnya orang-orang menikmati ramen original dengan kuah kaldu yang nikmat, sekarang ada ramen rasa pedas. Siapa yang menyangka?

Pada dasarnya ramen itu memiliki rasa kaldu di kuah yang sangat pekat. Kuah itu yang menjadi identitas dari suatu ramen. Tapi, di Indonesia ternyata ramen rasa pedas banyak diincar. Faktor perubahan tren ini salah satunya karena pasar ramen semakin luas sekarang.

"Yang makan ramen itu sekarang dari semua golongan, makanya ramen pedas kini muncul dan banyak disukai orang-orang Indonesia," terang COO Yay! Group Wilson Tjandra saat ditemui MNC Portal di Gerai Ramen Yuk! cabang Cipondoh, Tangerang.

Ini menandakan, lanjut Wilson, menu ramen sudah semakin familiar di Indonesia. Makanya, rasa pedas yang sangat dekat dengan lidah warga +62 muncul juga di ramen dan banyak yang suka.