5 Minuman Teh Herbal untuk Bantu Menurunkan Kadar Gula Darah

KADAR gula darah tinggi dalam tubuh adalah kondisi yang bisa membahayakan kesehatan. Sebab, gula darah tinggi erat kaitannya dengan penyakit diabetes, ibu dari semua penyakit.

Kadar gula darah seseorang dikatakan tinggi jika mencapai di atas 200 mg/dL, artinya sudah lebih dari dua kali lipat melampaui ambang batas dari WHO, gula darah yang normal adalah di bawah 100 mg/dL.

Salah satu pemicu gula darah tinggi ini sendiri, bisa karena gaya hidup yang tidak sehat hingga faktor stres. Bagi orang yang memiliki kadar gula tinggi, bisa diturunkan dengan konsumsi beberapa jenis teh. Melansir Times of India, Selasa (16/7/2024) berikut minuman teh yang disebut bisa membantu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.

1. Teh hijau: Sudah terkenal lama punya banyak manfaat kesehatannya, termasuk potensinya untuk membantu pengaturan gula darah. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition, teh hijau mengandung polifenol, khususnya epigallocationchin gallate (EGCG), yang bisa bantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah.

2. Teh fenugreek: Menurut satu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, biji fenugreek mengandung serat larut yang dapat membantu mengatur kadar gula darah dengan memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Dalam membuat teh fenugreek, cukup rendam satu sendok teh biji fenugreek dalam air panas selama beberapa menit dan saring sebelum diminum.