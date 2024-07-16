Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Anant Ambani Bagikan Hadiah Jam Tangan Rp3,2 Miliar untuk Para Groomsmen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |22:40 WIB
Anant Ambani Bagikan Hadiah Jam Tangan Rp3,2 Miliar untuk Para Groomsmen
Anant Ambani Beri Jam Tangan Miliaran untuk Para Groomsmen (Foto: Himanshu Patel/Epic Stories-Vogue)
A
A
A

GELARAN pernikahan ulta mewah,  Anant Ambani dengan Radhika Merchant masih terus menjadi perbincangan netizen dan masyarakat internasional karena skala kemewahan rangkaian acara bahagia tersebut,

Salah satu topik yang mencuat ialah hadiah pemberian Anant sebagai tanda terima kasih kepada para pendamping pria, atau groomsmen dirinya di pernikahan ini. Beberapa groomsmen tersebut adalah artis terkenal seprti bintang Bollywood, Shah Rukh Khan Ranveer Singh, Meezaan Jaffrey, Veer Pahariya dan Arjun Kapoor.

Dilansir dari Women’s Wear Daily, Selasa (16/7/2024) tak tanggung-tanggung, Anant Ambani ternyata  memberikan jam tangan Audemars Piguet  Rose Gold edisi terbatas yang bernilai USD200000 atau kurang lebih dengan Rp3,2 miliar per satu unit jam tangan dengan emas mawar  18 karat dan subdial biru tua dan kaliber kristal safir tersebut.

ilustrasi contoh, Foto: Jaztime.com
ilustrasi contoh, Foto: Jaztime.com

Tak hanya itu fitur kemewahannya, diketahui lebih lanjut jam tangan tersebut juga dilengkapi kalender abadi, menampilkan minggu setiap tahun dan fase bulan serta juga dibuat  tahan air hingga kedalaman 65 kaki atau kurang.

Sementara itu, gelaran rangkaian acara pernikahan yang telah berlangsung selama lebih dari lima bulan ini sendiri diperkirakan menelan biaya lebih dari USD600 juta ini juga menghadirkan nama-nama penyanyi dunia sebagai pengisi acara. Mulai dari Katy Perry, Justin Bieber, hingga Rihanna.

(Rizky Pradita Ananda)

      
