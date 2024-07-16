Anant Ambani Bagikan Hadiah Jam Tangan Rp3,2 Miliar untuk Para Groomsmen

GELARAN pernikahan ulta mewah, Anant Ambani dengan Radhika Merchant masih terus menjadi perbincangan netizen dan masyarakat internasional karena skala kemewahan rangkaian acara bahagia tersebut,

Salah satu topik yang mencuat ialah hadiah pemberian Anant sebagai tanda terima kasih kepada para pendamping pria, atau groomsmen dirinya di pernikahan ini. Beberapa groomsmen tersebut adalah artis terkenal seprti bintang Bollywood, Shah Rukh Khan Ranveer Singh, Meezaan Jaffrey, Veer Pahariya dan Arjun Kapoor.

Dilansir dari Women’s Wear Daily, Selasa (16/7/2024) tak tanggung-tanggung, Anant Ambani ternyata memberikan jam tangan Audemars Piguet Rose Gold edisi terbatas yang bernilai USD200000 atau kurang lebih dengan Rp3,2 miliar per satu unit jam tangan dengan emas mawar 18 karat dan subdial biru tua dan kaliber kristal safir tersebut.

Tak hanya itu fitur kemewahannya, diketahui lebih lanjut jam tangan tersebut juga dilengkapi kalender abadi, menampilkan minggu setiap tahun dan fase bulan serta juga dibuat tahan air hingga kedalaman 65 kaki atau kurang.

Sementara itu, gelaran rangkaian acara pernikahan yang telah berlangsung selama lebih dari lima bulan ini sendiri diperkirakan menelan biaya lebih dari USD600 juta ini juga menghadirkan nama-nama penyanyi dunia sebagai pengisi acara. Mulai dari Katy Perry, Justin Bieber, hingga Rihanna.

