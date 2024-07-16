Wow, Balenciaga Keluarkan Gelang Festival Seharga Rp51 Juta

Merek fesyen mewah asal Prancis, Balenciaga, belum lama ini mengeluarkan koleksi gelang festival seharga 2.900 euro atau Rp51,15 juta. Gelang tersebut merupakan bagian dari koleksi Couture baru mereka.

Aksesori tersebut diberi nama 'Raver Used Bracelet' dan sangat mirip dengan gelang yang diberikan kepada pemegang tiket di festival sebuah konser atau dalam sebuah seni seperti Glastonbury, Reading, dan Leeds.

Balenciaga Keluarkan Gelang Festival Seharga Rp51 Juta (Foto: Jam Press)

Gelang tersebut tersedia dalam warna poliester merah muda, hitam, dan biru. Gelang itu mahal karena dibuat dari poliester metalik, katun, dan perak murni 925.

“Gelang sulaman tangan ini menggunakan beragam teknik kerajinan yang ditemukan di arsip Lesage sejak tahun 1850: tusuk benih, tusuk benang, tusuk titik de Boulogne, tusuk satin, tusuk batang, serta tusuk rantai depan-belakang," seperti di kutip what the jam.

“Gaya sulaman ini, yang digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi, menciptakan berbagai tekstur dan efek, menjadikan setiap karya unik dan rumit."

Untuk versi seperti terlihat rusak, ternyata gelang itu dibuat dengan teknik khusus. "Ini memerlukan keterampilan seorang seniman untuk memberikannya tampilan usang dan tua," tulisnya.