HOME WOMEN LIFE

3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |23:30 WIB
3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos
Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos (Foto: Tawatchai07/Freepik)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri, terkadang saat beranjak hendak ingin tidur atau bahkan di dalam tidur pada jam 1 malam dini hari terdengar suara ayam berkokok.

Bagi kebanyakan orang, ini jadi situasi yang aneh dan membuat bertanya-tanya penasaran. Sebab, umumnya ayam berkokok kencang saat di pagi hari, menandakan mulainya jam beraktivitas di hari yang baru.

Nah, suara ayam berkokok pada dini hari ini dilihat sebagian orang punya arti tersendiri di dalamnya. Salah satu mitos yang biasa terdengar adalah dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis dan misterius.

Lantas apa sih kira-kira arti tersirat di balik suara ayam berkokok pada jam 1 malam, jika dilihat menuraut primbon dan mitosnya? Simak paparan singkatnya di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari beberapa sumber, Selaasa (3/10/2023) 5 arti ayam berkokok malam hari jam 1 menurut primbon dan mitosnya

1. Ada mahluk astral sedang lewat: Sebagian orang menyakini terdengarnya suara ayam berkokok di tengah malam, adalah penanda bahwa sosok makhluk astral alias hantu yang sedang lewat. Hantu yang sedang lewat inilah yang dilihat oleh hewan ayam, lalu ayam memberikan  respon ayam dengan suara berkokok.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
