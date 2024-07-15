Ramalan Tarot Hari Ini: Jelilah Melihat Jalan dan Peluang

RAMALAN Tarot hari ini adalah page of pentacles, apa maknanya?

Page of Pentacles

Kartu Page of Pentacles yang muncul di hari ini mengajak kita mewujudkan hal baru. Ada peluang baru, kabar baik yang hadir. Ada harapan yang dipegang teguh. Fokus menarik energi dari bumi untuk mewujudkannya.

Kemajuan terjadi pada satu tahap kehidupan pada satu waktu, dan harus fokus pada detailnya sekaligus menjaga pikiran tetap tenang. Mungkin ada bagian-bagian yang masih perlu disejajarkan, tetapi itu tidak berarti bahwa bagian-bagian tersebut tidak akan sampai!