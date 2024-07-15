Atta Halilintar Tak Tahu Cara Buka Kulkas Mewah di Rumahnya, Kok Bisa?

Atta Halilintar tak tahu cara membuka kulkas mewahnya. (Foto: YouTube @dr. Richard Lee)

YOUTUBER Atta Halilintar dikenal sebagai selebritis sekaligus kreator konten dengan kekayaan melimpah. Suami Aurel Hermansyah ini bahkan memiliki rumah mewah berserta perabotan yang tak kalah mahal.

Salah satunya yang jadi sorotan adalah kulkas canggih yang dimiliki bapak dua anak ini di rumahnya. Momen itu terlihat saat kediaman Atta didatangi oleh dr. Richard Lee beberapa waktu lalu.

Dalam kanal YouTube dr. Richard Lee, terlihat dia menggerebek langsung kediaman Atta yang penuh kemewahan. Salah satunya yang bikin salah fokus adalah kulkas besar milik Atta yang disebut memiliki harga fantastis.

“Ini sama kayak kulkas gue ya. Ini kulkas termahal di Indonesia,” kata dr. Richard Lee.

Atta pun seolah tak mengetahui harga dan spesifikasi kulkas tersebut. Terlihat kulkas besar dengan warna hitam metalik ini begitu elegan saat bertengger di rumah Atta. Tak sampai di situ, dr. Richard pun membuka kulkas Atta menggunakan fitur canggih yakni hanya dengan menggeser jari dan pintu kulkas itu akan terbuka dengan sendirinya.

Melihat aksi dr. Richard ini, Atta pun terkejut dan tak mengetahui kulkasnya bisa dibuka dengan cara demikian.

“Oh dokter lebih ngerti, aku aja gak tau cara pencetnya,” kata Atta.

“Sumpah? Lu beli kulkas gak tahu (cara bukanya?),” kata dr. Richard.