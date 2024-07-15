Jaga Kesehatan Kulit, Gracia JKT48 Disiplin Pakai Body Lotion

GRACIA, salah satu personel JKT48 mengungkapkan bahwa dirinya sudah begitu memedulikan kecantikan dan kesehatan kulitnya sejak usia belia. Ia mengaku mulai rajin melakukan perawatan tubuh, bahkan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kini, bekerjan sebagai seorang penyanyi, ia sadar betul salah satu aset utamanya adalah visual penampilan. Oleh sebab itu perempuan bernama lengkap Shania Gracia ini kerap memperhatikan kesehatan kulitnya.

"Menurut aku penting banget untuk menjaga kesehatan kulit kita dari dalam dan luar juga,” kata Gracia JKT48 saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024)

“Dari luar tuh benar-benar, aku selalu perawatan diri biasanya setiap 2 kali seminggu terus pakai body lotion pastinya pagi sama malam. Terus harus ada wanginya biar bisa lebih pede," akunya lagi.

Siapa sangka, berangkat dari rutinitas bodycare dirinya rutin memakai body lotion yang wangi, saat ini Gracia JKT48 bersama empat member lainnya didapuk sebagai salah satu brand ambassador body lotion lokal, Scarlett.

JKT48 (Foto: MPI/ Ayu Utami)

"Aku tuh sama teman-teman JKT48 memang sering banget pakai produk Scarlett. Akhirnya JKT48 juga dipercaya jadi brand ambassador dari Scarlett, ya senang banget," ungkap Gracia.