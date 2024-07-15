5 Personel JKT48 Didapuk Jadi Brand Ambassador Baru Body Lotion Scarlett

TEPAT hari ini, Senin (15/7/2024) Felicya Angelista mengaku senang akhirnya bisa memperkenalkan brand ambassador terbarunya untuk produk body lotion Scarlett.

Lima member JKT48 yakni, Shania Gracia, Freya, Marsha, Christy dan Fiony diketahui baru saja didapuk menjadi brand ambassador Scarlett Bright Mood Booster.

"Akhirnya bisa mengungkap ini, dari kemarin gatal banget mulut ingin reveal BA nya siapa, akhirnya kita bisa me reveal. Brand ambassadornya adalah JKT48," ungkap Felicya Angelista saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024)

"Senang banget karena Scarlett bisa bersama dengan JKT48, dan mereka semua selaras dengan konsumen kita," tambah Felicya.

Dalam kesempatan yang sama, Felicya menerangkan kelima personel girl group JKT48 tersebut benar-benar bisa merepresentasikan dari kelima varian body lotion tersebut.

Felicya Angelista (Foto: MPI/Ayu Utami)

"Scarlett ini kan memang dimulai dari umur aku masih kayak adik-adaik. Tujuh tahun yang lalu di 2017 jadi memang ada milenialnya, ada gen Z juga dan JKT48 ini masuk ke dua generasi tersebut karena bener-bener yang suka sama JKT48 sam Scarlett itu tuh dari segala usia," ungkap Felicya panjang lebar.