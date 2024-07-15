Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Personel JKT48 Didapuk Jadi Brand Ambassador Baru Body Lotion Scarlett

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:27 WIB
5 Personel JKT48 Didapuk Jadi Brand Ambassador Baru Body Lotion Scarlett
5 Personel JKT48 Didapuk Jadi BA Terbaru Scarlett (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

TEPAT hari ini, Senin (15/7/2024) Felicya Angelista mengaku senang akhirnya bisa memperkenalkan brand ambassador terbarunya untuk produk body lotion Scarlett.

Lima member JKT48 yakni, Shania Gracia, Freya, Marsha, Christy dan Fiony diketahui baru saja didapuk  menjadi brand ambassador Scarlett Bright Mood Booster.  

"Akhirnya bisa mengungkap ini, dari kemarin gatal banget mulut ingin reveal BA nya siapa, akhirnya kita bisa me reveal. Brand ambassadornya adalah JKT48," ungkap Felicya Angelista saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024)

"Senang banget karena Scarlett bisa bersama dengan JKT48, dan mereka semua selaras dengan konsumen kita," tambah Felicya.

Dalam kesempatan yang sama,  Felicya menerangkan kelima personel girl group JKT48  tersebut benar-benar bisa merepresentasikan dari kelima varian body lotion tersebut. 

Felicya Angelista (Foto: MPI/Ayu Utami)
Felicya Angelista (Foto: MPI/Ayu Utami)

"Scarlett ini kan memang dimulai dari umur aku masih kayak adik-adaik. Tujuh tahun yang lalu di 2017 jadi memang ada milenialnya, ada gen Z juga dan JKT48 ini masuk ke dua generasi tersebut karena bener-bener yang suka sama JKT48 sam Scarlett itu tuh dari segala usia," ungkap Felicya panjang lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement