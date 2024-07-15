Cara Pemain Film Pusaka Jaga Pola Hidup Sehat di Tengah Kesibukan Syuting

SAHILA Hisyam, Susan Sameh, dan Coki Anwar adalah beberapa pemain film PUSAKA yang sedang dalam persiapan menuju penayangan perdana pada 18 Juli 2024. Mereka mengakui bahwa proses syuting film ini sangat melelahkan dan membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan pola hidup sehat agar dapat terus menjalani syuting hingga akhir dengan kondisi tubuh yang tetap bugar.

Sahila Hisyam merasa bahwa dirinya cukup sehat karena menjaga pola hidup sehat di tengah jadwal syuting yang padat. Dia mengaku bahwa sebisa mungkin membenahi pola tidurnya meskipun jadwal syuting sering kali tidak beraturan.

“Aku merasa aku sehat. Aku merhatiin banget sih kalau misalkan emang lagi breaknya oke tuh jam tidur sih itu. Jam tidur juga penting banget untuk aku, tapi namanya kalau misalkan lagi syuting tuh kadang terbalik juga kan jam tidurnya. Nah makanya biasanya kalau misalkan emang lagi dapat waktu yang breaknya enak gitu aku isi dengan ngebenerin pola tidur aku,” kata Sahila dalam wawancara dengan Okezone beberapa waktu lalu.

Tak hanya Sahila Hisyam, Susan Sameh juga menganggap tidur sebagai prioritas utama yang harus dijalankan setiap hari. Bahkan, dia menegaskan bahwa tidurnya harus mencapai delapan jam per hari, terutama saat sedang lelah. Baginya pola tidur dapat mempengaruhi pikirannya, sehingga dia sangat memperhatikan kualitas tidurnya agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

“Sama sih aku tuh paling penting tidur 8 jam. Jadi secapek apapun aku yang penting aku kasih waktu tidur delapan jam. Kalau emang ternyata enggak bisa pun paling aku curi-curi di pas jam makan siang buat tidur, jam makan malam atau misalnya lagi gantian scenenya lagi bukan aku, aku ambil buat istirahat buat tidur,” kata Susan Sameh.

Namun, Susan Sameh juga sangat memperhatikan makanannya dan rajin melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan pikirannya. Dia mengungkapkan bahwa sejak kecil hingga sekarang dia telah gemar berolahraga. Kini, gym dan badminton menjadi pilihannya.

“Kalau aku kebetulan karena aku anaknya Alhamdulillah kayak aku tuh senang banget olahraga dari kecil, jadi sampai sekarang aku emang suka ngegym, terus badminton gitu sih paling,” tutur Susan Sameh.

Tidak kalah rajin, Sahila Hisyam juga menerapkan berbagai jenis olahraga meskipun menghadapi tantangan dalam menjaga pola makan selama di lokasi Syuting. Lari, pusat kebugaran, belajar bela diri, dan muay thai adalah beberapa olahraga yang dia terapkan dalam lima atau enam kali sepekan.

“Kalau sehari-hari aku olahraga sih. Aku lagi olahraga lari, ngegym, self-defense, sama muay thai,” tutur Sahila.