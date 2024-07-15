Penderita Diabetes Wajib Hindari 5 Makanan dan Minuman Ini, Apa saja?

DIABETES salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Diperkirakan 19,5 juta orang menderita diabetes, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045. Diabetes merupakan penyakit kronis yang termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di Indonesia.

Penderita diabetes tentunya harus menjaga asupan makanannya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum lima makanan dan minuman yang wajib dihindari pasien diabetes. Berikut ulasannya dari Times of India, Selasa (16/7/2024).

1 Produk susu penuh lemak

Produk susu berlemak penuh, seperti malai, keju berlemak penuh, dan susu krim penuh, kaya akan lemak jenuh. Hal ini dapat meningkatkan resistensi insulin dan berkontribusi terhadap kadar kolesterol yang lebih tinggi, sehingga mempersulit pengelolaan diabetes.

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders melaporkan bahwa asupan lemak jenuh yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko resistensi insulin dan kontrol glikemik yang buruk pada penderita diabetes. Pilih produk susu rendah lemak atau bebas lemak untuk pengelolaan kadar gula darah yang lebih baik.

2. Nasi putih dan biji-bijian olahan





Nasi putih merupakan makanan pokok dan memiliki indeks glikemik (GI) yang tinggi. Ini berarti cepat dicerna, menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan cepat. Biji-bijian olahan lainnya seperti Maida (tepung putih) juga mempunyai risiko serupa.

Sebuah penelitian yang diterbitkan di The BMJ menemukan bahwa pola makan tinggi nasi putih dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, khususnya di populasi Asia. Beralih ke beras merah atau biji-bijian dapat membantu mengelola kadar gula darah dengan lebih efektif.

3. Mengontrol makanan manis

Makanan manis seperti gulab jamun, jalebi, dan ladoo sarat dengan gula dan karbohidrat olahan. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah dan berkontribusi terhadap resistensi insulin seiring berjalannya waktu.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, konsumsi makanan manis yang tinggi merupakan faktor risiko utama terkena diabetes. Studi tersebut menekankan perlunya penderita diabetes membatasi asupan makanan manis kaya gula untuk menjaga kestabilan kadar gula darah.

4. Makanan ringan yang digoreng

Camilan yang digoreng seperti samosa, pakora, kentang goreng, dan bhature kaya akan lemak tidak sehat dan karbohidrat olahan. Makanan-makanan ini dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin, sehingga sangat berbahaya bagi penderita diabetes.