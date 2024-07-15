Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alif Toeanradjo Pernah Alami Pembengkakkan Pita Suara, Begini Kisahnya!

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |01:00 WIB
Alif Toeanradjo Pernah Alami Pembengkakkan Pita Suara, Begini Kisahnya!
Alif Toeanradjo pernah alami pembengkakkan pita suara. (Foto: Instagram @aliftoeanradjo)
A
A
A

MUSISI Indonesia, Alif Toeanradjo meniti karirnya di Inggris setelah menyelesaikan pendidikan di Birmingham City University. Sebagai seorang yang bergantung pada kekuatan vokalnya, Alif Toeanradjo telah menemukan berbagai tantangan yang menguji keterampilan dan ketahanannya di dunia musik.

Salah satu tantangan utamanya adalah masalah kesehatan suara yang juga menjadi perhatian serius bagi banyak musisi lainnya. Meskipun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merawat suaranya dengan baik secara pribadi, tantangan terhadap kesehatan suara terkadang dapat muncul secara tiba-tiba.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone beberapa waktu lalu, Alif Toeanradjo mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami kehilangan suara karena pembengkakan pada pita suaranya. Kehilangan suara merupakan salah satu ketakutan terbesar dalam karier musiknya.

Hal ini mirip dengan kondisi yang dialami oleh musisi terkenal seperti Adel dan John Mayer yang juga pernah mengalami tantangan serupa. Alif Toeanradjo mengklaim bahwa kedua musisi tersebut pernah mengalami masalah kesehatan vokal hingga mengharuskannya untuk berhenti bernyanyi agar mencegah kerusakan permanen pada suaranya.

Alif Toeanradjo

“Aku alamin mungkin enggak sefatal itu yang aku alamin tapi apalagi untuk penyanyi ya yang paling aku takutkan adalah kehilangan suara. Suaranya hilang dan kayak waktu itu Adel itu kan sempat dan John Mayer ya mereka punya penyakit apa ya aku lupa namanya apa, cuman mereka diharuskan untuk tidak bernyanyi atau enggak akan kehilangan suaranya selamanya. Itu yang menyeramkan sih, aku pun pernah kehilangan suara, pita suaraku bengkak sampai bengkak banget dan ya itu cukup menegangkan waktu itu,” katanya.

Beruntungnya, Alif Toeanradjo tidak perlu berhenti bernyanyi sepenuhnya dari karier musiknya. Dia berhasil pulih dengan cukup baik secara bertahap setelah mengistirahatkan suaranya selama seminggu. Sebelumnya, dia benar-benar mengalami masa sulit di mana suaranya benar-benar hilang, hingga betapa sulit baginya untuk berbicara.

Halaman:
1 2
      
