Musisi Alif Toeanradjo Hindari Makan Satu Jam Sebelum Manggung, Ini Alasannya

MUSISI Alif Toeanradjo mungkin belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Meski begitu, dia mampu menunjukkan keberhasilannya dengan berkarier di dunia musik internasional.

Keberhasilan Alif tentu tidak terlepas dari dedikasinya dalam menjaga kualitas suaranya yang merdu sebelum tampil di atas panggung. Berbeda dengan kebanyakan penyanyi yang menghindari beberapa jenis makanan atau minuman sebelum tampil, Alif Toeanradjo tidak memiliki pantangan khusus tersebut.

Dia menjaga waktu makannya untuk menghindari rasa tidak nyaman saat bernyanyi, seperti kembung yang dapat menyebabkan sendawa. Alif Toeanradjo menyadari bahwa sendawa yang berlebihan dapat mengganggu proses bernyanyinya, terutama karena gaya panggungnya yang aktif dan penuh loncatan.

Aktivitas tersebut juga bisa memicu rasa mual, sehingga dia memilih untuk tidak makan satu jam sebelum tampil untuk menjaga kenyamanan dan performa panggungnya tetap optimal.

“Pantangan enggak, tapi aku enggak makan sejam sebelum manggung karena membuat aku ngasa kayak kembung dan sendawa-sendawa gitu. Itu ngerasa beban aja sih buat nyanyi, apalagi buat kalau misalnya aku manggung kan suka loncat-loncat ya, mual kadang gitu jadinya. Cuman kalau minum aku enggak masalah, minum dingin pun enggak masalah,” kata Alif Toeanradjo dalam wawancara eksklusif dengan Okezone beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Alif Toeanradjo mengaku bahwa dia tidak terlalu memperhatikan perawatan suaranya secara khusus untuk menjaganya tetap stabil. Padahal, dia memiliki cara tersendiri untuk merawat suara, yaitu dengan disiplin minum air putih dalam jumlah yang banyak setiap harinya.