Perjuangan Shannen Doherty Bertarung dengan Kanker Stadium 4 Sebelum Meninggal Dunia

Shannen Doherty saat berada di sebuah stasiun televisi (Foto: Reuters)

Shannen Doherty meninggal dunia setelah bertarung dengan kanker payudara yang dideritanya pada Sabtu, 13 Juli 2024. Artis yang terkenal di film Beverly Hills 90210 itu harus menyerah dengan kanker stadium 4 yang menggerogoti tubuhnya.

Dalam wawancara kepada People pada November 2023 lalu, Shannen Doherty mengaku didiagnosa menderita kanker payudarah pada 2015. Saat itu, aktris berusia 53 tahun saat meninggal mengatakan, kanker sudah menyebar hingga ke tulang.

Meski demikian, dia menegaskan dirinya tidak ingin meninggal dunia. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan olehnya.

“Saya belum selesai menjalani hidup. Saya belum selesai mencintai. Saya belum selesai berkarya. Saya belum selesai berharap dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Saya belum selesai," ungkapnya kepada PEOPLE kala itu.

Setelah didiagnosis pada tahun 2015, aktris tersebut mengungkapkan kurang dari dua tahun kemudian pada bulan April 2017 bahwa ia telah pulih. Pada tahun 2019, kankernya dikabarkan kembali.

Doherty mengumumkan diagnosis kanker stadium 4 metastatiknya kepada publik pada tahun 2020. Kemudian, pada bulan Juni 2023, aktris tersebut menyampaikan bahwa kankernya telah menyebar ke otaknya dan bahwa ia telah menjalani operasi.

“Orang-orang berasumsi bahwa itu berarti Anda tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, tidak bisa bekerja. Mereka menyingkirkan Anda di usia yang sangat dini —'Anda sudah selesai, Anda sudah pensiun,' dan kami tidak,” katanya.