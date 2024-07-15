Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dr Helmiyadi Meninggal Usai Operasi 10 Pasien, IDI Kritik Ketimpangan Distribusi Dokter

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:16 WIB
Dr Helmiyadi Meninggal Usai Operasi 10 Pasien, IDI Kritik Ketimpangan Distribusi Dokter
Ilustrasi Dokter, (Foto: Freepik)
A
A
A

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti meninggalnya dokter Helmiyadi Kuswardhana usai mengoperasi 10 pasien. Salah satu kritik IDI yakni terdapat ketimpangan distribusi dokter di Indonesia.

"PB IDI menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter," kata DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dalam rilis kepada Okezone.

Dokter Adib menilai, dokter yang ada saat ini masih terpusat di sejumlah kota besar dan belum sampai merata di daerah.

"Ini dikarenakan banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan," tulisnya.

Kondisi diperparah dengan minimnya akses layanan kesehatan di pedesaan. Alhasil, warga yang tinggal di pedesaan pun kesulitan mengakses pelayanan kesehatan tersebut.

dokter Helmiyadi Kuswardhana 

“Ini bukan hanya soal angka; ini masalah nyawa - hidup dan mati. Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan. Kita juga menghadapi kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur. Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai. Dan dalam hal obat-obatan, banyak obat-obatan penting yang persediaannya terbatas, sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan, selain itu Masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai,” jelas Dr Adib.

Ia menambahkan, banyak fasilitas kesehatan di daerah terutama pedesaan yang kekurangan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi juga dianggap sebagai faktor pendukung.

"Ini juga akan berdampak pada pekerjaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa optimal. Ketersediaan alat kesehatan, sarana prasarana dan obat juga mempengaruhi kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar di daerah."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096330/deretan_konten_viral_dokter_azmi_fadhlih_sebelum_meninggal_dunia_menghibur_dan_mengedukasi_netizen-tMHF_large.jpg
Deretan Konten Viral Dokter Azmi Fadhlih Sebelum Meninggal Dunia, Menghibur dan Mengedukasi Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096283/meninggal_mendadak_dokter_azmi_fadhlih_tak_pernah_keluhkan_penyakit_yang_serius-OTLI_large.jpg
Meninggal Mendadak, Dokter Azmi Fadhlih Tak Pernah Keluhkan Penyakit yang Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096275/dokter_amzmi_meninggal_dunia_mendadak_di_usia_35_tahun_keluarga_penyebabnya_aneurisma-lxcd_large.jpg
Dokter Azmi Meninggal Dunia Mendadak di Usia 35 Tahun, Keluarga: Penyebabnya Aneurisma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096268/5_fakta_dokter_azmi_fadhlih_meninggal_dunia_sakit_kepala_dan_dimakamkan_di_bandung-Pc07_large.jpg
5 Fakta Dokter Azmi Fadhlih Meninggal Dunia, Sakit Kepala dan Dimakamkan di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058197/wamenkes-ungkap-ada-300-kasus-perundungan-di-ppds-UWlYRvo4te.jpg
Wamenkes Ungkap ada 300 Kasus Perundungan di PPDS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058122/riwayat-pendidikan-dokter-yan-wisnu-dekan-fk-undip-yang-diberhentikan-WDExWqYhLs.jpg
Riwayat Pendidikan Dokter Yan Wisnu Dekan FK UNDIP yang Diberhentikan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement