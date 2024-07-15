Resep Mi Aglio E Olio ala Chef Devina Hermawan, Perlu Minyak Zaitun Gak Sih?

PASTA aglio olio mendadak viral di media sosial lantaran salah seorang netizen dianggap keliru dalam membagikan resepnya. Resep tersebut pertama kali dibagikan oleh akun twitter @shlindrp.

Dalam unggahannya, ia membagikan resep pasta aglio namun tanpa menggunakan olive oil. Hal ini sontak menimbulkan perdebatan hebat di antara netizen.

Banyak netizen yang menyebut olive oil atau minyak zaitun adalah bahan utama untuk membuat aglio olio. Bila menilik definisi atau artinya, aglio olio memang memiliki arti 'minyak dan bawang putih'. Namun, tak sedikit pula netizen yang mewajarkan hal tersebut mengingat resep yang dibagikan terinspirasi dari pengalaman memasak di rumah (home cooking).

Ya, bicara soal gastronomi kuliner memang tidak ada habisnya. Setiap negara memang memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Tapi jangan sampai perdebatan ini melunturkan minat Anda dalam memasak ya bund! Nah, daripada bingung yuk simak resep Mi Aglio e Olio ala Chef Devina Hermawan.

Bahan:

2 porsi mie basah