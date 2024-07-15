Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mi Aglio E Olio ala Chef Devina Hermawan, Perlu Minyak Zaitun Gak Sih?

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:02 WIB
Resep Mi Aglio E Olio ala Chef Devina Hermawan, Perlu Minyak Zaitun Gak Sih?
Resep Mi Aglio E Olio ala Chef Devina. (Foto: X)
A
A
A

PASTA aglio olio mendadak viral di media sosial lantaran salah seorang netizen dianggap keliru dalam membagikan resepnya. Resep tersebut pertama kali dibagikan oleh akun twitter @shlindrp.

Dalam unggahannya, ia membagikan resep pasta aglio namun tanpa menggunakan olive oil. Hal ini sontak menimbulkan perdebatan hebat di antara netizen.

Banyak netizen yang menyebut olive oil atau minyak zaitun adalah bahan utama untuk membuat aglio olio. Bila menilik definisi atau artinya, aglio olio memang memiliki arti 'minyak dan bawang putih'. Namun, tak sedikit pula netizen yang mewajarkan hal tersebut mengingat resep yang dibagikan terinspirasi dari pengalaman memasak di rumah (home cooking).

Ya, bicara soal gastronomi kuliner memang tidak ada habisnya. Setiap negara memang memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Tapi jangan sampai perdebatan ini melunturkan minat Anda dalam memasak ya bund! Nah, daripada bingung yuk simak resep Mi Aglio e Olio ala Chef Devina Hermawan.

Bahan:
2 porsi mie basah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement