HOME WOMEN FOOD

5 Makanan dan Minuman Wajib Dihindari Penderita Diabetes

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |22:00 WIB
5 Makanan dan Minuman Wajib Dihindari Penderita Diabetes
Makanan dan Minuman Wajib Dihindari Penderita Diabetes (Foto: Pch.vector/Freepik)
DIABETES menjadi salah satu penyakit dengan kematian tertinggi di dunia. Saat ini, diperkirakan 19,5 juta orang hidup dengan diabetes, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045.

Bahkan penyakit satu ini merupakan penyakit kronis yang termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di Indonesia.

Penderita diabetes tentunya harus menjaga asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, agar gula darah tidak melonjak naik dan membahayakan jiwa. Apa saja yang jadi pantangan? Berikut lima makanan dan minuman yang wajib dihindari pasien diabetes, dilansir dari Times of India, Senin (15/7/2024)

1 Produk susu penuh lemak: Contohnya malai, keju berlemak penuh, dan susu krim penuh, kaya akan lemak jenuh. Produk susu penuh lemak bisa meningkatkan resistensi insulin dan berkontribusi ke kadar kolesterol yang lebih tinggi, sehingga mempersulit pengelolaan diabetes.

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders melaporkan bahwa asupan lemak jenuh yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko resistensi insulin dan kontrol glikemik yang buruk pada penderita diabetes. Pilih produk susu rendah lemak atau bebas lemak untuk pengelolaan kadar gula darah yang lebih baik.

2 Nasi putih dan biji-bijian olahan: Karena punya indeks glikemik (GI) yang tinggi, cepat dicerna tubuh artinya menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan cepat. Biji-bijian olahan lainnya seperti Maida (tepung putih) juga punya risiko serupa.  

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan di The BMJ, menemukan  kalau  pola makan tinggi nasi putih dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, khususnya di populasi Asia. Alih-alih nasi putih, coba ganti ke beras merah atau biji-bijian.

 

