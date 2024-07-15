Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manfaat Ajaib Ekstrak Buah Zaitun yang Jarang Diketahui

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:30 WIB
Manfaat Ajaib Ekstrak Buah Zaitun yang Jarang Diketahui
Manfaat Ajaib Ekstrak Buah Zaitun (Foto: Azerbaijan_stokers/Freepik)
A
A
A

BUAH zaitun memang bisa dibilang bukan merupakan buah yang familiar dikonsumsi banyak masyarakat Indonesia. Meski kurang populer sebagai buah sehari-hari, tapi jangan salah loh, buah satu ini punya banyak manfaat ajaib untuk kesehatan tubuh.

Salah satunya untuk menangkal dampak negative atau kerusakan tubuh akibat paparan radikal bebas dari polusi udara contohnya. Dijelaskan Dr. Raissa E. Djuanda, MGizi, SpGK, AIFO-K, Dokter Spesialis Gizi Klinik di RS MMC Jakarta, radikal bebas bisa membuat kerusakan sel dan jaringan tubuh yang pada akhirnya berkontribusi pada berbagai penyakit kronis. 

“Radikal bebas bisa menimbulkan stres oksidatif yakni ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas yang berlebihan dan tubuh tidak mampu menetralkannya, serta kerusakan DNA,” ujar dr. Raissa dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (15/7/2024)

Foto: Freepik)
Foto: Freepik)

“Sehingga bisa memicu penurunan imunitas, penurunan kesehatan tulang, hingga risiko penyakit jantung,” sambungnya.

Nah, dampak kerusakan radikal bebas ini bisa diminilasasi  dengan asupan yang kaya dengan antioksidan. Salah satunya ekstrak buah zaitun yang bisa ditemukan dalam beberapa makanan termasuk susu yang kini banyak beredar di pasaran.

 

Halaman:
1 2 3
      
