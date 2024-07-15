Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kaki Naga Sayur, Camilan Sehat Cocok untuk Bekal Sekolah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:00 WIB
Resep Kaki Naga Sayur, Camilan Sehat Cocok untuk Bekal Sekolah
Resep kaki naga untuk bekal sekolah. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)
A
A
A

MEMASUKI tahun ajaran baru, para orang tua tak hanya menyiapkan berbagai perlengkapan sekolah anak-anaknya saja. Tapi juga sudah mulai menyiapkan ide menu bekal untuk sekolah.

Membuat bekal untuk anak susah-susah gampang, karena harus membuat menu yang sehat, enak dan juga menarik. Dengan begitu si kecil akan nafsu makan. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan ide resep untuk bekal sekolah, yakni kaki naga sayur. 

Menu ini tentunya enak dan juga sehat. Berikut resepnya seperti dikutip dari YouTube Devina Hermawan, Senin (15/7/2024).

Resep Kaki Naga Sayur (untuk 8 porsi)

Bahan:

  • 200 gr paha ayam filet
  • 20 gr bayam
  • ½ sdm gula pasir
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt merica
  • ¾ sdt penyedap
  • 1 sdm bawang putih goreng
  • 4 sdm tepung roti
  • 1 butir telur
Resep kaki naga untuk bekal sekolah. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)
Resep kaki naga untuk bekal sekolah. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)

