Resep Kaki Naga Sayur, Camilan Sehat Cocok untuk Bekal Sekolah

MEMASUKI tahun ajaran baru, para orang tua tak hanya menyiapkan berbagai perlengkapan sekolah anak-anaknya saja. Tapi juga sudah mulai menyiapkan ide menu bekal untuk sekolah.

Membuat bekal untuk anak susah-susah gampang, karena harus membuat menu yang sehat, enak dan juga menarik. Dengan begitu si kecil akan nafsu makan. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan ide resep untuk bekal sekolah, yakni kaki naga sayur.

Menu ini tentunya enak dan juga sehat. Berikut resepnya seperti dikutip dari YouTube Devina Hermawan, Senin (15/7/2024).

Resep Kaki Naga Sayur (untuk 8 porsi)

Bahan:

200 gr paha ayam filet

20 gr bayam

½ sdm gula pasir

½ sdt garam

½ sdt merica

¾ sdt penyedap

1 sdm bawang putih goreng

4 sdm tepung roti

1 butir telur