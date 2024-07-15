Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta: Cari yang Original

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:36 WIB
Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta: Cari yang Original
Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta Cari yang Original (Foto: Instagram @dr.Tirta)
A
A
A

Sebuah cuitan menjadi viral di aplikasi sosial X terkait sepatu KW. Dalam postingan tersebut, pemilik akun menceritakan bahwa sepupunya menggunakan sepatu yang memiliki kualitas di bawah standar dan berakibat fatal.

Akun bernama Lisa menjelaskan, saudara sepupunya menggunakan sepatu tennis KW. Saat berolah raga, saudarnya mengalami cedera bahkan harus menjalani operasi sebanyak lima kali. 

"PLIS! Kalau sepatu olahraga harus yang ori ya guyssss????

Jujur aku gatau sebeda apa kw dan asli, cuma efeknya lebih mahal dari harga orinya????

Ini sepupu aku (yg umurnya emg jauh), punya cerita grgr sepatu tenis kw sampe op 5x :( Si uratnya tuh pecah sampe kedenger bunyi ledakan," tulisnya.

Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta: Cari yang Original (Foto: X @la-lalijah)
Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta: Cari yang Original (Foto: X @la-lalijah)

Lisa pun berpesan kepada pengikutnya untuk tidak menggunakan sepatu KW untuk berolah raga.

"Kalau niat olah raga, mending pake sepatu yang ori ya. Nih pengalaman si Abang, pake sepatu tenis KW sampe operasi 5x grgr urat kakinya pecah, jatoh di lapangan terus ada bunyi ledakan. Dagingnya udah habis :( Masih happy sih beliau, soalnya lucu. Udah operasi dimarahi istri  WKWKWKWK lucu banget."

Cuitan yang diunggah pada Minggu, 14 Juli 2024 itu kini sudah dilihat sebanyak 1,6 juta tayangan. Tayangan tersebut kemudian mendapat perhatian dari dokter Tirta.

Dokter yang juga influencer tersebut menyoroti untuk tidak menggunakan sepatu dengan kulitas di bawah standar atau KW.

"Betul sekali. Sepatu kawe bisa mirip bentuk, tapi tidak bisa meniru teknologi secara detil. Carilah sepatu olahraga original yang sesuai budgetmu," tulis dokter Tirta.

 

Halaman:
1 2
      
