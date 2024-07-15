Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Dokter Irene, Berbusana Etnik ke Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |15:30 WIB
Potret Cantik Dokter Irene, Berbusana Etnik ke Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant
Potret Cantik Dokter Irene di Pernikahan Anant dan Radhika Ambani (Foto: Instagram @dr.irene13)
A
A
A

DI tengah lautan selebriti dan tokoh-tokoh dunia serta artis top Bollywood yang hadir sebagai undangan di gelaran pesta pernikahan akbar Anant Ambani dan Radhika Merchant di India, Ternyata ada orang Indonesia, yang juga turut menjadi undangan di pernikahan super mewah tersebut.

Ialah dokter cantik, dr.Irene yang dikenal juga sebagai sahabat Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, Lewat akun sosial media miliknya, ia terpantau turut menghadiri  ke pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant di India.

Menghadiri acara pesta pernikahan akbar dan super mewah tersebut, dr. Irene tampil memukau mengenakan dua dress yang berbeda.

Sang dokter di hari kedua resepsi pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant terlihat mengenakan busana etnik modern dengan detail yang sangat indah. Kemudian, di hari ketiga resepsi dr. Irene memilih fringe gown pink yang cantik, yang mana keduanya adalah hasil rancangan desainer Indonesia, Anaz.

(Foto: Instagram @dr.irene13)
(Foto: Instagram @dr.irene13)



Mengenakan busana kebaya etnik sentuhan khas Indonesia di resepsi pernikahan  orang nomor 9 terkaya di dunia, dr. Irene mengaku bangga dan sangat percaya diri. Terlebih, banyak orang yang memuji dan menanyakan kebaya yang ia kenakan tersebut.

(Foto: Instagram @dr.irene13)
(Foto: Instagram @dr.irene13)



"Kebaya desain kamu ditanyain sangat banyak orang, lho," kata dr Irene di kolom komentar unggahan @anazofficial, dikutip pada Senin (15/7/2024)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158068//andien-2oAk_large.jpg
Andien Ramaikan Hari Kebaya Nasional Lewat #KitaBerkebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763//kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690//maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672//kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/194/3152629//kebaya-7Ug3_large.jpg
5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement