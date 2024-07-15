Potret Cantik Dokter Irene, Berbusana Etnik ke Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant

DI tengah lautan selebriti dan tokoh-tokoh dunia serta artis top Bollywood yang hadir sebagai undangan di gelaran pesta pernikahan akbar Anant Ambani dan Radhika Merchant di India, Ternyata ada orang Indonesia, yang juga turut menjadi undangan di pernikahan super mewah tersebut.

Ialah dokter cantik, dr.Irene yang dikenal juga sebagai sahabat Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, Lewat akun sosial media miliknya, ia terpantau turut menghadiri ke pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant di India.

Menghadiri acara pesta pernikahan akbar dan super mewah tersebut, dr. Irene tampil memukau mengenakan dua dress yang berbeda.



Sang dokter di hari kedua resepsi pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant terlihat mengenakan busana etnik modern dengan detail yang sangat indah. Kemudian, di hari ketiga resepsi dr. Irene memilih fringe gown pink yang cantik, yang mana keduanya adalah hasil rancangan desainer Indonesia, Anaz.

(Foto: Instagram @dr.irene13)





Mengenakan busana kebaya etnik sentuhan khas Indonesia di resepsi pernikahan orang nomor 9 terkaya di dunia, dr. Irene mengaku bangga dan sangat percaya diri. Terlebih, banyak orang yang memuji dan menanyakan kebaya yang ia kenakan tersebut.

(Foto: Instagram @dr.irene13)





"Kebaya desain kamu ditanyain sangat banyak orang, lho," kata dr Irene di kolom komentar unggahan @anazofficial, dikutip pada Senin (15/7/2024)