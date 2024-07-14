Viral Helm Unik Bermuka Dua, Pasti Bikin Kaget Pengendara Lain

HELM menjadi salah satu alat keselamatan yang harus digunakan para pengendara sepeda motor, baik itu pengemudi maupun penumpang. Biasanya helm memilik desain yang simple atau banyak juga yang memiliki grafis.

Namun pasti Anda pernah melihat orang palai helm dengan desain unik dan nyeleneh. Helm tersebut mungkin tidak diniatkan pengendara buat keren-kerenan. Bisa jadi, pengendara yang memakainya hanya iseng dan murni polos atau pengin melawak aja.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang pengendara motor mengenakan helm yang cukup unik. Video tersebut dibagikan oleh akun @thingstoseenow.

Dalam video tersebut, pengendara motor itu mengenakan baju berwarna merah dan celana hitam. Yang unik dia memakai helm dengan bentuk wajah orang.

Helm tersebut di bagian belakangnya nampak wajah wanita yang memakai hijab. Sehingga pengendara motor lain yang melihat helm tersebut seakan dilihatin oleh wanita.

Apalagi saat pengendara motor itu sedang menoleh, seakan kepala wanita itu juga ikut menoleh. “Definisi muka dua,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.