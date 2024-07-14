Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Alison Waite, Mantan Cheerleader yang Jadi Model Playboy 

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |09:46 WIB
5 Potret Alison Waite, Mantan Cheerleader yang Jadi Model Playboy 
Mantan Model Playboy Alison Waite. (Foto: Instagram)
A
A
A

ALISON Waite merupakan mantan model majalah Playboy yang lahir di Los Altos, California. Sebelum memulai kariernya sebagai model ia sempat menjadi seorang cheerleader pada saat sekolah menengah. 

Selama berkuliah, dia membayar kuliah dengan bekerja sebagai pelayan di Hooters dan lulus dengan gelar Master pada tahun 2005. Lalu ia pertama kali dikenal oleh majalah “Playboy” pada pesta malam pertengahan musim panas di rumah Hugh Hefner.

Kemudian Alison menjadi Playmate of the Month pada edisi Mei 2006 dari “Playboy” serta ia juga menghiasi sampul edisi yang sama. Selain itu, Alison juga menjadi salah satu dari empat finalis untuk Playmate of the Year 2007. Berikut potretnya seperti dilansir dari Instagram pribadinya @alisonmichellewaite. 

Dress Merah
 Alison Waite
Pada potret pertamanya Alison Waite tampak terlihat sedang berpose di depan pintu studio salah satu film, dengan mengenakan dress berwarna merah yang dipadukan dengan heels hitam serta dengan make up look natural yang membuat dirinya terkesan memukau.

Kaos Baseball
 Alison Waite
Alison Waite tampil casual dengan gaya semi sporty dengan mengenakan kaos club baseball @mets dengan berpose candid yang tampak terlihat ia sedang mempromosikan kaos club baseball tersebut.

Telusuri berita women lainnya
