5 Potret Alison Waite, Mantan Cheerleader yang Jadi Model Playboy

ALISON Waite merupakan mantan model majalah Playboy yang lahir di Los Altos, California. Sebelum memulai kariernya sebagai model ia sempat menjadi seorang cheerleader pada saat sekolah menengah.

Selama berkuliah, dia membayar kuliah dengan bekerja sebagai pelayan di Hooters dan lulus dengan gelar Master pada tahun 2005. Lalu ia pertama kali dikenal oleh majalah “Playboy” pada pesta malam pertengahan musim panas di rumah Hugh Hefner.

Kemudian Alison menjadi Playmate of the Month pada edisi Mei 2006 dari “Playboy” serta ia juga menghiasi sampul edisi yang sama. Selain itu, Alison juga menjadi salah satu dari empat finalis untuk Playmate of the Year 2007. Berikut potretnya seperti dilansir dari Instagram pribadinya @alisonmichellewaite.

Dress Merah



Pada potret pertamanya Alison Waite tampak terlihat sedang berpose di depan pintu studio salah satu film, dengan mengenakan dress berwarna merah yang dipadukan dengan heels hitam serta dengan make up look natural yang membuat dirinya terkesan memukau.

Kaos Baseball



Alison Waite tampil casual dengan gaya semi sporty dengan mengenakan kaos club baseball @mets dengan berpose candid yang tampak terlihat ia sedang mempromosikan kaos club baseball tersebut.