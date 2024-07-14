Prediksi Simpsons soal Donald Trump Gagal, Selamat dari Insiden Penembakan!

PREDIKSI Simpsons tak pernah gagal. Apa yang diskenariokan Simpsons selalu kejadian di dunia nyata, tapi tidak berlaku untuk Donald Trump.

Ya, Simpsons ternyata pernah memprediksi Donald Trump meninggal dunia, digambarkan Trump ditempatkan di peti mati dengan dasi merah dan jas biru lengkap. Kedua tangannya ditempatkan di atas perut, selayaknya jenazah di peti mati.

Kegagalan prediksi Simpsons ini pun viral di media sosial. Akun X @kirawontmiss yang membagikan dan kini telah menyorot perhatian 6,1 juta netizen. Angkanya pun terus bertambah seiring waktu.

"This is the first time I've seen a Simpsons prediction fail (Ini kali pertama untuk saya melihat prediksi Simpsons gagal)," tulis netizen itu, dikutip MNC Portal, Minggu (14/7/2024).

Reaksi netizen pun begitu besar, banyak pengguna X berkomentar atas unggahan tersebut. Mereka pun setuju bahwa Donald Trump memutus kekuatan prediksi Simpsons yang tak pernah gagal sebelumnya.