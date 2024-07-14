Advertisement
HOME WOMEN LIFE

2.500 Tiket Run for Independence Day 2024 Terjual Habis, Sandiaga Uno: Sampai Jumpa di 18 Agustus!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |09:24 WIB
Sandiaga Uno ramaikan Road to Run for Independence Day 2024.
Sandiaga Uno ramaikan Road to Run for Independence Day 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)
A
A
A

ANTUSIASME masyarakat untuk mengikuti Run for Independence Day (RFID) 2024 pada 18 Agustus 2024 mendatang kini semakin tinggi. Terbukti dari total registrasi peserta yang telah menyentuh angka 2.500. Hal ini lantas disambut antusias oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. 

Sandiaga melihat antusias masyarakat tersebut, bukan tidak mungkin jika jumlah registrasi alias pendaftaran akan kembali ditambah. 

“Dan 2.500, sudah menuju 3.000 sudah terpesan dan kemungkinan akan kita tambah lagi,” ujar Sandiaga, saat diwawancara di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, (14/7/2024).

Sandiaga lantas berharap, event RFID 2024 ini bisa menjadi salah satu penyemangat masyarakat Indonesia dalam menyambut kemerdekaan Indonesia, sekaligus memasarkan event pariwisata berbasis olahraga.  

“Mudah-mudahan  ini menjadi penyemangat kita dalam menyambut kemerdekaan kita, menggerakkan ekonomi dan memasarkan pariwisata berbasis olahraga,” tuturnya. 

Sandiaga Uno ramaikan Road to Run for Independence Day 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)
Sandiaga Uno ramaikan Road to Run for Independence Day 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)

Untuk menyambut perhelatan yang bakal digelar dalam kurun waktu sekitar satu bulan itu, Sandiaga lantas melakukan Road to Run for Independence Day (RFID) 2024 dengan start dari kantor Kemenparekraf menuju Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu pagi, (14/7/2024).

Sesampainya di GBK, ia disambut meriah oleh para peserta lari RFID 2024 lainnya yang juga telah sampai di garis finish tersebut. Setelah sempat melayani antrean foto para peserta, Sandiaga lalu mulai melakukan peregangan otot dengan menari bersama para peserta RFID 2024. 

Dalam kesempatan yang sama, Founder & Director PT Multi Mediacipta Mandiri Komunikasi (M3Kom) sekaligus inisiator Run For Independence Day, Patricia Meilyn mengatakan, RFID pada dasarnya adalah salah satu event untuk memupuk solidaritas masyarakat. 

 

