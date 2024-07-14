Ramaikan Road to Run for Independence Day 2024, Sandiaga Uno Lari dari Kantor Kemenpar Menuju GBK

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno antusias menyambut perhelatan Run for Independence Day (RFID) 2024 yang bakal digelar dalam kurun waktu sekitar satu bulan lagi.

Untuk menyambut event tahunan tersebut, Sandiaga melakukan Road to Run for Independence Day (RFID) 2024 dengan start dari kantor Kemenparekraf menuju Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu pagi, (14/7/2024). Sesampainya di GBK, dia disambut meriah oleh para peserta lari RFID 2024 lainnya yang juga telah sampai di garis finish tersebut.

Setelah sempat melayani antrean foto para peserta, Sandiaga lalu mulai melakukan peregangan otot dengan menari bersama para peserta RFID 2024. Sandiaga mengatakan, event RFID ini rutin dilakukan setiap tahun. Tujuannya, tak hanya untuk ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia, namun juga mengajak masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat melalui event pariwisata berbasis olahraga tersebut.

“Satu bulan lagi kita akan melakukan Run For Independence Day. Ini yang edisi ke 79 tahun kemerdekaan kita,” ujar Sandiaga, saat diwawancara di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, (14/7/2024).

“Dan kita melakukan Road To Run To Independence Day untuk mengajak lebih banyak masyarakat kita merayakan hari kemerdekaan kita dengan bergaya hidup sehat, dan mendorong pariwisata berbasis olahraga,” katanya.