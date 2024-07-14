Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Pakai Jilbab Shocking Pink, Bikin Netizen Terpesona

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |13:14 WIB
Nagita Slavina Pakai Jilbab Shocking Pink, Bikin Netizen Terpesona
Nagita Slavina dengan Hijab Pink. (Foto: TikTok)
A
A
A

NAGITA Slavina memang mulai sering tampil menggunakan hijab usai pulang dari ibadah haji. Penampilan istri Raffi Ahmad yang semakin tertutup ini pun mengundang pujian dan dukungan dari netizen.

Tak hanya itu, gaya berhijab Gigi, akrab Nagita disapa juga selalu menjadi tren di kalangan publik. Apalagi, baru-baru ini beredar momen ibu dua anak itu tampil modis dengan mengenakan hijab berwarna shocking pink atau merah jambu.

Momen itu diunggah akun TikTok, @sobatmanfaat__. Terlihat Gigi begitu glowing dan memesona dalam balutan hijab tersebut.

Nagita Slavina

“Pakai kerudung pink, muka tetap cerah,” tulis akun tersebut.

Video tersebut menampilkan Nagita mengenakan hoodie berwarna merah muda yang cerah dan segar. Senada dengan outfit-nya, Gigi pun mengenakan jilbab dengan warna shocking pink yang vibrant.

Dengan percaya diri, Nagita begitu cantik saat mengenakan oufit dan hijab tersebut. Banyak waeganet ikut memuji penampilan Nagita yang berani mengenakan warna merah muda tersebut. Pasalnya, netizen menganggap tak semua orang cocok mengenakan hijab dengan warna cerah ini.

 

Halaman:
1 2
      
