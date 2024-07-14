Potret Bridal Shower Aaliyah Massaid Jelang Pernikahan dengan Thariq Halilintar

AALIYAH Massaid akhirnya menggelar bridal shower jelang pernikahannya dengan Thariq Halilintar. Hal tersebut diketahui dari salah satu postingan story yang dibagikan di akun Instagramya.

Tidak banyak informasi yang dibagikan Aaliyah. Ia hanya membagikan sebuah potret suasana gelaran bridal shower yang dihadiri oleh sahabat terdekatnya. Salah satunya Alyssa Daguise.

Dalam potret tersebut, beberapa sahabat terdekat Aaliyah tampak duduk manis di kursi. Mereka duduk di depan sebuah meja besar yang telah dipenuhi dengan dekorasi nan cantik berupa bunga-bunga berwarna biru muda.

Para sahabat terdekat Aaliyah itu terlihat serius mencoret-coret kertas putih untuk menggambar sebuah desain gaun. Alyssa Daguise sendiri turut membagikan sebuah postingan stori Instagram berisi potret dirinya bersama Aaliyah saat momen bridal shower sahabatnya itu.

“@aaliyah.Massaid Bridal shower,” tulis Alyssa, dalam keterangan postingan story di akun Instagramnya, @alyssadaguise.

Dalam potret tersebut, Aaliyah tampak cantik dalam balutan busana bridal shower serba putih berupa atasan ketat tanpa lengan yang dipadukan dengan bawahan rok panjang ketat.

Aaliyah juga tampak mengenakan mahkota bertuliskan ‘Bride’ serta tak ketinggalan selempang putih bertuliskan ‘Bride To Be’ melingkar di tubuhnya.

Dalam potret tersebut, Alyssa bersama sahabat terdekat Aaliyah yang lain tampak kompak mengenakan outfit serba hitam.