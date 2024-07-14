Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bridal Shower Aaliyah Massaid Jelang Pernikahan dengan Thariq Halilintar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |09:09 WIB
Potret Bridal Shower Aaliyah Massaid Jelang Pernikahan dengan Thariq Halilintar
Bridal Shower Aaliyah Massaid. (Foto; Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid akhirnya menggelar bridal shower jelang pernikahannya dengan Thariq Halilintar. Hal tersebut diketahui dari salah satu postingan story yang dibagikan di akun Instagramya. 

Tidak banyak informasi yang dibagikan Aaliyah. Ia hanya membagikan sebuah potret suasana gelaran bridal shower yang dihadiri oleh sahabat terdekatnya. Salah satunya Alyssa Daguise. 

Aaliyah Massaid

Dalam potret tersebut, beberapa sahabat terdekat Aaliyah tampak duduk manis di kursi. Mereka duduk di depan sebuah meja besar yang telah dipenuhi dengan dekorasi nan cantik berupa bunga-bunga berwarna biru muda.   

Para sahabat terdekat Aaliyah itu terlihat serius mencoret-coret kertas putih untuk menggambar sebuah desain gaun. Alyssa Daguise sendiri turut membagikan sebuah postingan stori Instagram berisi potret dirinya bersama Aaliyah saat momen bridal shower sahabatnya itu. 

Aaliyah Massaid

“@aaliyah.Massaid Bridal shower,” tulis Alyssa, dalam keterangan postingan story di akun Instagramnya, @alyssadaguise. 

Dalam potret tersebut, Aaliyah tampak cantik dalam balutan busana bridal shower serba putih berupa atasan ketat tanpa lengan yang dipadukan dengan bawahan rok panjang ketat. 

Aaliyah juga tampak mengenakan mahkota bertuliskan ‘Bride’ serta tak ketinggalan selempang putih bertuliskan ‘Bride To Be’ melingkar di tubuhnya. 

Dalam potret tersebut, Alyssa bersama sahabat terdekat Aaliyah yang lain tampak kompak mengenakan outfit serba hitam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement