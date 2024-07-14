Zoe Levana Tampil dengan Dress Ketat Pink, Body Goalsnya Bikin Iri

NAMA Zoe Levana sempat menjadi perbincangan setelah dituding sebagai selingkuhan dari Gus Zizan. Kabar tersebut mencuat setelah seorang netizen membongkar perilaku Gus Zizan yang melakukan aksi tak senonoh di publik dengan Tiktoker Zoe Levana.

Di balik sosoknya yang kontroversial, Zoe Levana ini memiliki banyak pengikut di media sosial. Dia banyak membagikan aktivitasnya, salah satunya potret cantiknya yang dia unggah.

Seperti pada postingannya ini dia tampil feminin pakai dress pink. “Blonde or black hair?,” tanya Zoe Levana dalam keterangan postingannya. Berikut ulasannya dari Instagram @zoe_levana.

Tampil seksi



Perempuan kelahiran 2005 ini tampil seksi memakai dress warna pink. Dia pose tersenyum ke arah kamera sambil memamerkan senyum manisnya.

“Cantik,” kata @hendra***