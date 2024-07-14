SPECIAL REPORT: Tren Operasi Plastik di Kalangan Artis, Kebutuhan atau Flexing?

MEMILIKI wajah atau tubuh yang sempurna, merupakan idaman dari setiap manusia. Meski demikian, tidak semua orang bisa mewujudkan impian tersebut.

Untuk orang yang memiliki uang yang berlebih, upaya melakukan operasi plastik pun bisa dilakukan. Alasannya pun beragam, mulai dari kebutuhan karena memiliki penyakit tertentu hingga sengaja hanya untuk estetika atau flexing semata.

Belum lama ini, sejumlah artis memilih untuk melakukan operasi plastik. Sebut saja Sarwendah, Mahalini, Rizky Febian, Angel Karamoy, hingga Nissa Ahmad.

Mahalini bercerita bahwa operasi yang dilakukannya memang karena memiliki penyakit sinusitis. Ini terungkap dalam sebuah percakapan eksklusif yang diunggah akun X, @thepreetyidols.

Pelantun Melawan Restu ini menceritakan dirinya mengalami gangguan sinusitis hingga bagian hidung yang bengkok. Akibatnya, Mahalini menjadi tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya dan memutuskan untuk melakukan operasi hidung di Korea Selatan.

Sarwendah pun memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya harus melakukan operasi. Ia mengaku, bagian bawah mata atau kantung mata-nya terlihat lebih cekung.

"Di bagian bawah mata aku kan celong (cekung), terus mata panda item banget. Kalau syuting atau apa, mau di-cover pakai make up apapun kalau mata celong itu susah," kata Sarwendah belum lama ini.

Angle Karamoy pun punya alasan tersendiri untuk melakukan operasi plastik. Ia menjelaskan, operasi yang dilakukannya di Korea Selatan untuk memperbaiki struktur pada hidungnya.

Tak hanya memperbaiki tulang hidung saja, Angle juga menjalani prosedur face cotour serya endoting forehead lift.

“Masih kebas di bagian pipi tapi hasilnya udah mulai keliatan. Tunggu bener-bener oke baru aku postingan before afternya,” tulis Angel dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @realangelkaramoy.

Sebenarnya apakah yang membuat para artis ini memilih untuk melakukan operasi ke Korea Selatan?

Korea Selatan Nomor 1 Negara dengan Angka Operasi Plastik Tertinggi

Sejumlah artis memilih untuk melakukan operasi di Korea Selatan. Hal ini wajar saja dilakukan karena berdasarkan data dari CEOWORLD pada 2 Februari 2024, operasi plastik yang dilakukan dokter di Korea Selatan menduduki posisi nomor satu dengan angka operasi plastik tertinggi di dunia.

Dengan industri senilai USD1,8 miliar pada tahun 2023, menjadikan Korea selatan sebagai ibu kota operasi plastik dunia. Majalah CEOWORLD mencatat, Korea Selatan memiliki 8,9 operasi plastik per 1.000 orang.

Faktor budaya memengaruhi hampir 25% wanita berusia 19-29 tahun untuk menjalani prosedur seperti operasi kelopak mata ganda dan operasi hidung. Industri ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan, dengan sekira 52,7 ribu pasien asing yang tertarik ke negara tersebut pada tahun 2023.

Sedangkan Thailand, menduduki peringkat ke-15 dengan 1,49 operasi plastik per 1.000 orang. Tidak jauh berbeda, Indonesia menduduki rangking ke 18 dengan 1,34 operasi plastik per 1.000 orang.

Hasil ini membuktikan, Indonesia memiliki peluang untuk bisa mengembangkan bisnis operasi plastik. Ini bisa mendorong banyak orang untuk mengeksplorasi wisata medis.