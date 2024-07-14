Masker Wajah dari Tisu Bambu Lagi Ngetren, Apa Keunggulannya?

MASKER wajah merupakan salah satu rangkaian perawatan keseharian yang tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, masker memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kulit wajah.

Salah satu jenis masker wajah yang kerap menjadi favorit adalah sheet mask. Selain praktis, sheet mask dinilai lebih menghidrasi sekaligus menenangkan kulit dengan cepat.

Umumnya, sheet mask terbuat dari serat kapas fiber atau microfiber. Namun, ada juga sheet mask yang terbuat dari bahan gel dan busa. Namun, tahukah Anda, kini ada lho sheet mask yang terbuat dari bahan alami, yakni dari tisu bambu!

Penggunaan masker wajah dari bahan alami, termasuk tisu bambu ini sedang menjadi tren dan diklaim menawarkan berbagai manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit.

Masker wajah dari tisu bambu ini memiliki bahan masker alami yang memiliki senyawa dari bahan alami dibandingkan dengan masker yang mengandung senyawa kimiawi sintetik.

Nah, masker alami terbukti relatif lebih aman dibandingkan masker berbahan kimia sintetik dan terbukti tidak mengakibatkan iritasi pada kulit.

Nah, salah satu produk masker wajah dari tisu bambu, MIUTISS Premium Bamboo Tissue, memberikan sejumlah panduan bagaimana menggunakan jenis masker satu ini.

Selain efektif untuk membersihkan wajah, masker ini juga dinilai cukup efektif digunakan sebagai bahan dasar untuk DIY masker wajah.