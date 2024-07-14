Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ahli Ungkap Penyakit PCOS Bisa Diobati Sendiri, Begini Caranya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:00 WIB
Ahli Ungkap Penyakit PCOS Bisa Diobati Sendiri, Begini Caranya
Cara mengobati PCOS. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

POLYCYSTIC Ovarian Syndrome atau PCOS merupakan sebuah gangguan hormon yang umumnya terjadi pada wanita di usia suburnya. Kondisi ini ditandai dengan gangguan siklus menstruasi dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu, PCOS juga ditandai dengan wanita yang memiliki kadar hormon androgen yang berlebihan. Kondisi tersebut bisa berbahaya untuk kesehatan wanita, sebab kelebihan hormon androgen bisa membuat ovarium atau indung telur memproduksi banyak benjolan kecil yang berisi cairan (kista).

Oleh karenanya sel telur menjadi tidak berkembang dan gagal dilepaskan secara teratur. Maka pada beberapa wanita yang mengalami PCOS menjadi cenderung sulit untuk hamil.

Dokter spesialis kandungan, Prof. Dr. Tono Djuwantono, dr., Sp.OG, SubSp.FER, M.Kes mengungkap bahwa PCOS bisa disembuhkan dengan mudah hanya dengan memperbaiki pola hidup.

“Gampang, jawabannya cuman satu perbaiki pola hidupmu gitu ya, karena 30-40 persen PCOS itu bisa diobati sendiri dengan memperbaiki pola hidup,” kata Prof. Tono, dikutip dari kanal Youtubenya doktertono, Senin (14/7/2024).

PCOS

PCOS bisa disebabkan oleh berbagai faktor penyebab seperti, faktor genetik dari ibu yang mengalami PCOS, menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, hingga pola makan yang tidak baik dan gemar makan makanan manis secara berlebih.

Prof. Tono pun menjelaskan bahwa penyakit PCOS banyak dialami oleh kelompok usia muda, sehingga ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Pasalnya PCOS dapat mempengaruhi kualitas hidup para pengidapnya.

“PCOS ini penting, karena ini membuang dana, tenaga sumber daya, dan juga kualitas hidup nanti dari seseorang,” ujarnya.

Pada sebagian kasus, PCOS bisa ditandai dengan munculnya kumis-kumis kecil atau bulu-bulu halus di punggung. Hal ini biasanya dikenal dengan PCOS Hiperandrogen. Dia pun menyarankan para pengidap PCOS untuk mencoba rutin berolahraga dan melakukan diet, khususnya untuk mengurangi tepung, gula, dan karbohidrat berlebih.

“Coba 2-3 bulan ini Anda olahraga, diet karbohidrat, kurangi tepung dan gula. Apalagi kalau ada riwayat diabetes, terlebih diabetes tipe 2 ya,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement