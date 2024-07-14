Ahli Ungkap Penyakit PCOS Bisa Diobati Sendiri, Begini Caranya

POLYCYSTIC Ovarian Syndrome atau PCOS merupakan sebuah gangguan hormon yang umumnya terjadi pada wanita di usia suburnya. Kondisi ini ditandai dengan gangguan siklus menstruasi dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu, PCOS juga ditandai dengan wanita yang memiliki kadar hormon androgen yang berlebihan. Kondisi tersebut bisa berbahaya untuk kesehatan wanita, sebab kelebihan hormon androgen bisa membuat ovarium atau indung telur memproduksi banyak benjolan kecil yang berisi cairan (kista).

Oleh karenanya sel telur menjadi tidak berkembang dan gagal dilepaskan secara teratur. Maka pada beberapa wanita yang mengalami PCOS menjadi cenderung sulit untuk hamil.

Dokter spesialis kandungan, Prof. Dr. Tono Djuwantono, dr., Sp.OG, SubSp.FER, M.Kes mengungkap bahwa PCOS bisa disembuhkan dengan mudah hanya dengan memperbaiki pola hidup.

“Gampang, jawabannya cuman satu perbaiki pola hidupmu gitu ya, karena 30-40 persen PCOS itu bisa diobati sendiri dengan memperbaiki pola hidup,” kata Prof. Tono, dikutip dari kanal Youtubenya doktertono, Senin (14/7/2024).

PCOS bisa disebabkan oleh berbagai faktor penyebab seperti, faktor genetik dari ibu yang mengalami PCOS, menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, hingga pola makan yang tidak baik dan gemar makan makanan manis secara berlebih.

Prof. Tono pun menjelaskan bahwa penyakit PCOS banyak dialami oleh kelompok usia muda, sehingga ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Pasalnya PCOS dapat mempengaruhi kualitas hidup para pengidapnya.

“PCOS ini penting, karena ini membuang dana, tenaga sumber daya, dan juga kualitas hidup nanti dari seseorang,” ujarnya.

Pada sebagian kasus, PCOS bisa ditandai dengan munculnya kumis-kumis kecil atau bulu-bulu halus di punggung. Hal ini biasanya dikenal dengan PCOS Hiperandrogen. Dia pun menyarankan para pengidap PCOS untuk mencoba rutin berolahraga dan melakukan diet, khususnya untuk mengurangi tepung, gula, dan karbohidrat berlebih.

“Coba 2-3 bulan ini Anda olahraga, diet karbohidrat, kurangi tepung dan gula. Apalagi kalau ada riwayat diabetes, terlebih diabetes tipe 2 ya,” katanya.