Kay OKAAY Bagikan Cara Atur Pola Makan hingga Defisit Kalori, Sukses Turunkan Berat Badan 15 Kilogram

VOKALIS duo musik OKAAY, Kay baru-baru ini menjadi sorotan usai tampil lebih langsing dan berhasil menurunkan bobot tubuhnya. Partner musisi Niko Al Hakim alias Okin ini mengatakan dirinya berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga 15 kilogram dalam tiga bulan.

Kay pun mengungkap beberapa hal yang ia lakukan dalam proses penurunan berat badannya ini. Salah satunya ialah pola makan yang dia ubah hingga bisa menurunkan bobot tubuh dari 76 kilogram menjadi 61 kilogram. Selain olahraga, wanita 25 tahun ini mengatakan metode diet yang dia lakukan ialah melakukan defisit kalori.

“Karena aku kalori defisit, jadi nutrisinya tetap dihitung,” kata Kay dalam akun TikTok-nya, @kaay.raw, dikutip Senin (14/6/2024).

Kay mengatakan biasanya dia memakan sekitar 100 gram serat dan protein. Dia juga tak memfokuskan pada karbohidrat dan mengganti nasinya menggunakan beras porang.

“100 gram protein dan 100 gram serat. Kalau nasinya cuma kayak pelengkap aja, cuma empat sendok makan. Aku pakai beras porang jadi bisa lebih banyak dan enak,” tutur Kay.

Kay mengaku melakukan defisit kalori ini cukup sulit di awal. Apalagi dia harus menakar makanan-makanan yang dikonsumsi. Namun bila sudah terbiasa, dia mengaku cara ini cukup mudah dan sudah di luar kepala.

“Itu cuma struggling sekitar dua minggu, dan setelah itu kalian pasti sudah hapal (takaran makannya) di kepala. 100 gram tuh segini, oh ini yang boleh gue makan,” kata Kay.

Kay menceritakan salah satu alasan dirinya mulai aktif menurunkan berat badan lantaran metabolismenya yang mulai melambat. Itu menjadi alasan dirinya sulit untuk menurunkan bobot tubuhnya.

Untuk itu, Kay juga membuat beberapa pantangan makanan saat melakukan defisit kalori. Dia menjelaskan beberapa makanan yang mengandung santan, gula dan tepung mulai dia hindari.