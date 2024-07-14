RESEP kue hari ini adalah hokkaido chiffon cupcake yang dikombinasikan dengan blue pea. Hokkaido chiffon cupcake merupaan salah satu kue yang cukup rumit untuk dibuat.
Seperti dilansir dari akun Cookpad Yenny Laurensia, @Yennylaurensia170123, kue ini membutuhkan waktu sekira 2 jam untuk pembuatannya. Berikut resep dan cara membuat hokkaido chiffon cupcake untuk 14 cupcake.
Bahan-bahan
Ekstrak Telang
750 gram susu UHT
3 genggam telang kering
Chiffon Cupcake
130 gram terigu pro rendah
120 gram gula halus
48 gram exctract telang
48 mililiter minyak (soya)
1 sendok teh cuka beras
1/4 sendok teh baking powder
1/2 sendok teh vanilli bubuk
1/2 sendok teh garam
6 putih telur
6 kuning telur
Baham Khanoom Piak Poon
80 gram tepung beras
40 gram tepung sagu
75 gram gula pasir
650 gram ekstrak telang
1/2 sendok teh vanilli bubuk
Sejumput garam