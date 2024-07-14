Resep Kue Blue Pea Hokkaido Chiffon Cupcake

RESEP kue hari ini adalah hokkaido chiffon cupcake yang dikombinasikan dengan blue pea. Hokkaido chiffon cupcake merupaan salah satu kue yang cukup rumit untuk dibuat.

Seperti dilansir dari akun Cookpad Yenny Laurensia, @Yennylaurensia170123, kue ini membutuhkan waktu sekira 2 jam untuk pembuatannya. Berikut resep dan cara membuat hokkaido chiffon cupcake untuk 14 cupcake.

Bahan-bahan

Ekstrak Telang

750 gram susu UHT

3 genggam telang kering

Chiffon Cupcake

130 gram terigu pro rendah

120 gram gula halus

48 gram exctract telang

48 mililiter minyak (soya)

1 sendok teh cuka beras

1/4 sendok teh baking powder

1/2 sendok teh vanilli bubuk

1/2 sendok teh garam

6 putih telur

6 kuning telur

Baham Khanoom Piak Poon

80 gram tepung beras

40 gram tepung sagu

75 gram gula pasir

650 gram ekstrak telang

1/2 sendok teh vanilli bubuk

Sejumput garam