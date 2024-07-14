Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cewek Bule Ini Eksperimen Bikin Petai dan Avocado Sandwich, Gimana Jadinya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |16:17 WIB
Cewek Bule Ini Eksperimen Bikin Petai dan Avocado Sandwich, Gimana Jadinya?
Sandwich Petai dan Alpukat. (Foto: Instagram)
A
A
A

PETAI atau pete adalah tanaman asli Asia Tenggara yang sering dikonsumsi, baik secara mentah atau dimasak. Bagi sebagian besar orang Indonesia, petai adalah makanan favorit yang kerap dijadikan pendamping masakan pedesaan.

Biasanya petai diolah dengan berbagai masakan, mulai dari sambal, sayur, hingga lalapan. Meski demikian tidak semua orang suka petai karena aromanya yang kuat.

Baru-baru ini viral di media sosial seorang konten kreator asal Malaysia membagikan resep membuat sandwich. Namun sandwich satu ini cukup unik karena menggunakan alpukat dan tambahan petai.

Petai-Alpukat Sandwich

Diketahui selebgram bernama Georgia ini memiliki projek Simple Green Soul. Projek tersebut berisi tentang tentang gaya hidup sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
