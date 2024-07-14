5 Cara Menyimpan Susu UHT yang Baik, Tak selalu Wajib dalam Kulkas

BELUM lama ini netizen Indonesia dihebohkan dengan aksi seorang wanita yang ngamuk di salah satu minimarket. Hal itu terjadi usai wanita tersebut protes susu UHT yang dibelinya tak dingin saat diterima.

Susu UHT sendiri kerap disimpan di dalam kulkas agar tetap dingin dan segar. Cara ini dilakukan untuk menjaga kualitas susu agar tetap fresh saat dikonsumsi.

Namun, apakah susu UHT harus selalu disimpan dingin di dalam kulkas?

Melansir Daily Farmers of Canada, secara umum susu harus didinginkan pada suhu antara 0 °C dan 4 °C. Menjaga susu tetap dingin sangat penting untuk memastikan susu tetap segar, tahan lebih lama, dan mempertahankan rasa lezatnya. Selama susu disimpan dalam suhu dingin, rendahnya tingkat bakteri tersebut tidak mempengaruhi keamanan, kualitas, dan rasa dari susu tersebut.

Namun jangan khawatir, susu bisa tetap aman bila Anda tak memasukannya ke dalam kulkas. Asalkan Anda mengikuti beberapa tips ini untuk menjaga kesegaran susu UHT meski tak disimpan di lemari es. Seperti apa tipsnya? Yuk simak dilansir dari News 18, Minggu (14/7/2024).

Cara menyimpan susu UHT yang baik. (Foto: Freepik)

1. Simpan di Ruangan yang Sejuk

Cara pertama adalah menyimpan susu di ruangan yang paling sejuk di rumah. Anda bisa meletakan di dalam lemari makanan, atau ruangan yang tak terkena matahari langsung. Jauhkan dari sinar matahari dan usahakan suhu tetap konsisten. Jumlah bakteri dapat berlipat ganda setiap 15 menit di dalam susu bila disimpan di ruangan dengan suhu terlalu tinggi.

2. Gunakan Wadah Tertutup

Bila susu sudah terlanjur dibuka, pastikan Anda menyimpannya di wadah tertutup. Cara ini dapat membantu melindungi susu dari pengaruh berbahaya. Wadah kaca atau logam dengan penutup yang rapat bisa digunakan untuk menyimpan susu bila tidak diletakan di dalam kulkas. Pastikan wadah bersih dan tertutup rapat.