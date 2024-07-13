Potret Pedangdut Cantik Rindy Antika, Menawan Pakai Off Shoulder

RINDY Antika merupakan seorang pedangdut cantik berasal dari Yogyakarta. Tak hanya memiliki paras cantik, Rindy memiliki wajah yang cantik.

Penampilannya di atas panggung pun selalu memikat para penonton. Khususnya para lelaki yang jatuh hati kepadanya.

Rindy juga aktif membagikan kegiatannya, salah satunya potret dia menjalani pemotretan. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @rindyantika.

Pakai off shoulder



Potret cantik Rindy saat menjalani pemotretan memakai off shoulder hitam. Dress yang dia pakai memiliki aksen payet di bagian dada sehingga memberi kesan mewah.

"Cantik sekali," kata @jamila***