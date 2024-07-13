Segera Menikah, Begini Potret Pre-wedding Komedian Dustin Tiffani dan Ditha Rizky

KOMEDIAN Dustin Tiffani dan Ditha Rizky siap melangkah ke pelaminan. Usai melangsungkan lamaran, Dustin dan Ditha akan segera menuju pernikahan yang diimpikan keduanya.

Jelang pernikahan mereka ini, Dustin dan Ditha pun melakukan sesi pemotretan di momen pre-wedding mereka. Keduanya nampak kompak dan bahagia menyambut hari pernikahan yang tinggal selangkah lagi.

Potret kebahagiaan itu dibagikan Dustin di akun Instagram-nya, @johnsss24. Nampak Dustin dan Ditha tampil elegan dengan konsep pre-wedding bernuansa hitam dan putih yang simple namun tetap modern.

Tampil Memukau saat Bersanding Berdua

Potret pertama menampilkan sosok Dustin dan Ditha yang tampil memukau saat bersanding berdua. Dustin yang gagah dalam balutan stelan jas dan Ditha yang mengenakan gaun hitam ini membagikan senyum sumringah mereka ke kamera.

Ditha dengan mesra menggandeng tangan sang kekasih yang berdiri di sampingnya. Dustun juga terlihat memesona saat bersanding dengan kekasih hatinya.

Kompak Kenakan Busana Hitam dan Putih



Nuansa monokrom warna hitam dan putih juga terasa di potret pre-wedding Dustin Tiffani dan Ditha Rizky. Dengan gaun hitamnya, Ditha mengenakan veil transparan dan menambah aura calon pengantin yang kental. Ditha dan Dustin pun berpose candid di sofa dengan nuansa pemotretan yang elegan dan modern.