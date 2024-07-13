Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Diisukan Pisah, Intip Potret Mesra Jennifer Coppen dan Dali Wassink

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |18:19 WIB
Diisukan Pisah, Intip Potret Mesra Jennifer Coppen dan Dali Wassink
Potret Jennifer Coppen dan Dali Wassink. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELAKANGAN ini rumah tangga Jennifer Coppen diterpa isu tak sedap mengenai rumah tangganya.  Rumor itu mencuat setelah keduanya jarang memamerkan kebersamaan di media sosial.

Jennifer pun membantah isu tersebut dengan mengungkap bahwa dirinya dan sang suami suami selalu bersama. Hanya saja, mereka tidak mengunggahnya di media sosial. Berbeda saat mereka belum menikah. Terlebih saat ini keduanya tengah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing.

Sebelum merebaknya rumor tersebut, Jennifer dan sang suami, Dali Wassink memang kerap memamerkan  kebersamaan mereka lewat unggahan di Instagram, seperti potret berikut ini yang dihimpun dari Instagram @jennifercoppenreal20:

Kompaknya saat pamer OOTD
Jennifer Coppen
Sejak sebelum menikah, Jennifer dan Dali kerap memamerkan kemesraan mereka di media sosial saat hangout bareng atau membuat konten-konten kocak di TikTok. Mereka juga sempat pamer Outfit Of The Day alias OOTD yang kece melalui potret mirror selfie.

Potret mesra saat pernikahan
Jennifer Coppen
Foto-foto mesra di momen pernikahan mereka pun masih terpajang di Instagram Jennifer. Kala itu Dali yang menjadi mualaf mengucap ijab kabul untuk menikahi sang pujaan hati.

Romantis saat maternity shoot
Jennifer Coppen
Potret mereka saat maternity shoot begitu romantis dengan mengenakan busana khas Bali. Dali tampak mencium perut Jennifer yang telah membuncit.

 

Halaman:
1 2
      
