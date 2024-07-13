Tampilan Para Selebriti Hollywood yang Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India

ANAK crazy rich India Mukesh Ambani, Anant Ambani dan Radhika Merchant, menggelar pernikahan mewahnya. Pernikahan yang begitu spektakuler ini digelar di Jio World Convention Center di Mumbai, India.

Pernikahan super mewah ini turut dihadiri para selebritis ternama termasuk dari Hollywood. Para bintang dunia ini diundang langsung oleh Anant dan Radhika untuk menghadiri acara pernikahan mewah mereka.

Melansir dari berbagai sumber, sejumlah selebritis kelas dunia tiba di Mumbai dan tampil glamor di pernikahan Anant dan Radhika. Beberapa di antaranya ada Kim Kardashian hingga Nick Jonas. Mereka juga kompak mengenakan pakaian India yang mewah dan elegan.

Penasaran, seperti penampilan mewah para bintang Hollywood di pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant ini? Yuk simak gaya elegannya yang dirangkum MNC Portal Indonesia.

Kim Kardashian

Kehadiran Kim Kardashian di pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant ini juga menjadi sorotan dunia. Kim tiba di Mumbai dan langsung berias diri untuk menghadiri pernikahan anak orang terkaya di India ini.

Kim tampil elegan dengan saree India berwarna merah menyala. Pakaian tersebut juga nampak elegan dengan taburan gliter sehingga menambah kesan mewah dan elegan. Kim juga mengenakan asesoris kalung dan bindi tikka di bagian dahinya sehingga menambah nuansa India yang begitu kental.

Khloe Kardashian

Tak sendirian, Kim Kardashian juga hadir bersama sang adik, Khloe Kardashian. Tak kalah elegan, putri Kris Jenner ini juga tampil mewah di pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant.

Khloe mengenakan pakaian india bernuansa krem keemasan yang begitu mewah. Bajunya pun dipehuni dengan manik-manik berwarna emas yang semakin memberikan kesan glamor dan spektakuler. Tak ketinggalan asesoris kalung mewah dan bindi tikka di bagian kepala Khloe sehingga menambah kemewahan pada penampilannya.

John Cenna

Atlet sekaligus aktor, John Cenna juga turut hadir di pernikahan crazy rich India ini. John tampil elegan dan memukau dengan baju kurta India berwarna biru langit yang cerah. Busana itu dipadukan dengan celana putih yang matching dengan atasan John Cenna.

Baju kurta itu juga memiliki detail ukiran bunga di bagian atasnya. John Cenna pun tampil dengan senyum hangat dan sumringah di pernikahan Anant dan Radhika ini.