HOME WOMEN LIFE

Mengenal Tas Chunky yang Lagi Hype di Kalangan Anak Muda

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |14:29 WIB
Mengenal Tas Chunky yang Lagi Hype di Kalangan Anak Muda
Tren Tas Chunky. (Foto: Youtube)
A
A
A

TAS model Chunky memang tengah populer belakangan ini, tas yang dibuat dengan pola seperti menganyam ini menjai style terbaru. Tas ini juga memiliki harga fantastis untuk ukuran yang tidak terlalu besar, sehingga bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan.

Sebagai informasi, tas Chunky biasanya terbuat dari katun poliester berkualitas, sehingga ramah lingkungan. Tas ini cocok untuk menampung barang-barang keperluan harian dengan mudah dan tetap tampil trendy. 

Tas Chunky

Sylvia Angelina, menjadi salah satu yang memasarkan tas Chunky hasil karyanya sendiri. Dijelaskannya, tas tersebut bisa dibuat dengan mudah tapi perlu ketelitian agar menampilkan motif yang indah.

"Emang ini bentuknya agak abstrak sih. Panjang (bahannya) tergantung ukuran tas yang mau dibikin sih. Harganya itu yang ini (tas Chunky ukuran kecik) Rp200 ribu," kata Sylvia di Morning Update.

Halaman:
1 2
      
